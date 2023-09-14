Трейлер фильма "Паранормальные явления. Ритуальный дом" (2022)

Четверо блогеров-инфлюэнсеров отправляются в заброшенный дом, где когда-то жили оккультисты. Желая пощекотать нервишки своим зрителям, они обещают провести там ритуал. Но обычный развлекательный стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами.
Страна: США
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 7 сентября 2023
В ролях: Майкл Бонини, Спенсер Харрисон Левин, Танейша Фигероа, Кэмерон Витош, Брэндон Дойл, Джерилин Армстронг, Терри Джей Нельсон, Али Портер, Ру Бенджамин Револьвер, Райан Энтони Уильямс
Режиссер: Трэвис Байбл
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