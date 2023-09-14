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Трейлер фильма "Паранормальные явления. Ритуальный дом" (2022)

Трейлер фильма "Паранормальные явления. Ритуальный дом" (2022)

Автор:
14 сентября 2023 09:15
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Терри Джей Нельсон   2022   Трэвис Байбл   Майкл Бонини   Спенсер Харрисон Левин   Танейша Фигероа   Кэмерон Витош   Брэндон Дойл   Джерилин Армстронг   Али Портер   Ру Бенджамин Револьвер   Райан Энтони Уильямс   
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Четверо блогеров-инфлюэнсеров отправляются в заброшенный дом, где когда-то жили оккультисты. Желая пощекотать нервишки своим зрителям, они обещают провести там ритуал. Но обычный развлекательный стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 7 сентября 2023

В ролях: Майкл Бонини, Спенсер Харрисон Левин, Танейша Фигероа, Кэмерон Витош, Брэндон Дойл, Джерилин Армстронг, Терри Джей Нельсон, Али Портер, Ру Бенджамин Револьвер, Райан Энтони Уильямс

Режиссер: Трэвис Байбл

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   ужасы   Терри Джей Нельсон   2022   Трэвис Байбл   Майкл Бонини   Спенсер Харрисон Левин   Танейша Фигероа   Кэмерон Витош   Брэндон Дойл   Джерилин Армстронг   Али Портер   Ру Бенджамин Револьвер   Райан Энтони Уильямс   
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