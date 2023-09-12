FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12030 постов • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Концерт отменяется" (2023)

Трейлер фильма "Концерт отменяется" (2023)

Автор:
12 сентября 2023 11:15
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Виталий Хаев   Россия   Настасья Самбурская   Раиса Рязанова   Надежда Сысоева   Юрий Ицков   фильм   комедии   Наталья Першина   Спартак Сумченко   Дмитрий Хрусталёв   Дмитрий Малашенко   Гурам Баблишвили   Илья Шляга   Артём Гайдуков   Анатолий Гущин   2023   Иван Злобин   
866
1
1

Неудавшийся герой-любовник Коля оказывается заперт в шкафу, а шкаф оказывается в эпицентре совместной операции МВД и Госнаркоконтроля.

Страна: Россия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 7 сентября 2023

В ролях: Спартак Сумченко, Настасья Самбурская, Дмитрий Хрусталёв, Раиса Рязанова, Дмитрий Малашенко, Виталий Хаев, Иван Злобин, Юрий Ицков, Надежда Сысоева, Гурам Баблишвили, Илья Шляга, Артём Гайдуков, Анатолий Гущин

Режиссер: Наталья Першина

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Виталий Хаев   Россия   Настасья Самбурская   Раиса Рязанова   Надежда Сысоева   Юрий Ицков   фильм   комедии   Наталья Першина   Спартак Сумченко   Дмитрий Хрусталёв   Дмитрий Малашенко   Гурам Баблишвили   Илья Шляга   Артём Гайдуков   Анатолий Гущин   2023   Иван Злобин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283478



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Определитель Жемайтиса нулю не равен!
Определитель Жемайтиса нулю не равен!
В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому
В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Впечатления "из отпуска"
Впечатления "из отпуска"
Фантастическая Россия: место, где поезда ходят по воде
Фантастическая Россия: место, где поезда ходят по воде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все мы немного Гена Букин

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#Прикол#в мире#интересно#подборка#позитив#США#кино#Разное#Дагестан
#автомир#Юмор#ДТП#аварии#люди#интересное#собака#сарказм#история#дизайн
#машина#фото#животные#авто аварии#Автовсячина#Россия#забавно#улыбнуло#фильм#добро

На что жалуетесь?

Вернуться