Трейлер фильма "Концерт отменяется" (2023)

866
1
1
Неудавшийся герой-любовник Коля оказывается заперт в шкафу, а шкаф оказывается в эпицентре совместной операции МВД и Госнаркоконтроля.
Страна: Россия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 7 сентября 2023
В ролях: Спартак Сумченко, Настасья Самбурская, Дмитрий Хрусталёв, Раиса Рязанова, Дмитрий Малашенко, Виталий Хаев, Иван Злобин, Юрий Ицков, Надежда Сысоева, Гурам Баблишвили, Илья Шляга, Артём Гайдуков, Анатолий Гущин
Режиссер: Наталья Першина
Источник:
Источник:
Метки: Видео в мире интересно кино люди трейлер Виталий Хаев Россия Настасья Самбурская Раиса Рязанова Надежда Сысоева Юрий Ицков фильм комедии Наталья Першина Спартак Сумченко Дмитрий Хрусталёв Дмитрий Малашенко Гурам Баблишвили Илья Шляга Артём Гайдуков Анатолий Гущин 2023 Иван Злобин
Новости партнёров
реклама