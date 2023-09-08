Трейлер фильма "Гнев материнский" (2023)

Отчаянная мать и профессиональная журналистка Марисса берётся самостоятельно расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Пока второй ее сын — полицейский — пытается скрыть детали следствия, девушка погибшего решает вступить в опасное расследование и помочь матери. Вместе они должны докопаться до правды, какой бы страшной она ни была.