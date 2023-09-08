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Трейлер фильма "Гнев материнский" (2023)

Трейлер фильма "Гнев материнский" (2023)

Автор:
08 сентября 2023 13:22
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Оливия Кук   Дилон   США   Хоппер Пенн   фильм   детективы   триллеры   Майлз Джорис-Пейрафит   Хилари Суэнк   джек рейнор   Норм Льюис   Карен Олдридж   Клифф Уэйр   Микайла Шейфер   2023   
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Отчаянная мать и профессиональная журналистка Марисса берётся самостоятельно расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Пока второй ее сын — полицейский — пытается скрыть детали следствия, девушка погибшего решает вступить в опасное расследование и помочь матери. Вместе они должны докопаться до правды, какой бы страшной она ни была.

Страна: США

Жанр: триллер, детектив

Дата выхода в России: 7 сентября 2023

В ролях: Хилари Суэнк, Оливия Кук, Джек Рейнор, Хоппер Пенн, Норм Льюис, Дилон, Карен Олдридж, Клифф Уэйр, Микайла Шейфер

Режиссер: Майлз Джорис-Пейрафит

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Оливия Кук   Дилон   США   Хоппер Пенн   фильм   детективы   триллеры   Майлз Джорис-Пейрафит   Хилари Суэнк   джек рейнор   Норм Льюис   Карен Олдридж   Клифф Уэйр   Микайла Шейфер   2023   
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