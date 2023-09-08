Трейлер фильма "Гнев материнский" (2023)

Отчаянная мать и профессиональная журналистка Марисса берётся самостоятельно расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Пока второй ее сын — полицейский — пытается скрыть детали следствия, девушка погибшего решает вступить в опасное расследование и помочь матери. Вместе они должны докопаться до правды, какой бы страшной она ни была.
Страна: США
Жанр: триллер, детектив
Дата выхода в России: 7 сентября 2023
В ролях: Хилари Суэнк, Оливия Кук, Джек Рейнор, Хоппер Пенн, Норм Льюис, Дилон, Карен Олдридж, Клифф Уэйр, Микайла Шейфер
Режиссер: Майлз Джорис-Пейрафит
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