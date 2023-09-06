FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12013 постов • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Чижик-Пыжик возвращается" (2023)

Трейлер фильма "Чижик-Пыжик возвращается" (2023)

Автор:
06 сентября 2023 12:51
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   фильм   детективы   приключения   Элина Суни   Александра Бабаскина   Михаил Мяло   Вера Марченко   Юлия Дейнега   Владислав Ставропольцев   Александр Блинкин   Неонила Крючек   пётр логачёв   Наталья Калинина   семейный   светлана немоляева   Анвар Либабов   Инга Оболдина   Сергей Мигицко   2023   
842
1
1

Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика». По легенде, если загадать желание и попасть монеткой на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но «Чижик» пропал!

Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого… «Петра Первого».

Страна: Россия

Жанр: детектив, приключения

Дата выхода в России: 31 августа 2023

В ролях: Александра Бабаскина, Михаил Мяло, Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Светлана Немоляева, Вера Марченко, Юлия Дейнега, Владислав Ставропольцев, Александр Блинкин, Неонила Крючек, Пётр Логачёв, Наталья Калинина

Режиссер: Элина Суни

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   фильм   детективы   приключения   Элина Суни   Александра Бабаскина   Михаил Мяло   Вера Марченко   Юлия Дейнега   Владислав Ставропольцев   Александр Блинкин   Неонила Крючек   пётр логачёв   Наталья Калинина   семейный   светлана немоляева   Анвар Либабов   Инга Оболдина   Сергей Мигицко   2023   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
211
Александр 17 минут назад
Добрый фильмец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283487



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
От улыбки лопнула щека
От улыбки лопнула щека
Набирающие популярность в сообществах
В Уфе. Входи и смотри
В Уфе. Входи и смотри
В Counter-Strike 2 вернулись все портированные из CS:GO карты — игроки уже предвкушают скорый релиз
В Counter-Strike 2 вернулись все портированные из CS:GO карты — игроки уже предвкушают...
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собирая новый компьютер

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#кино#позитив#США#забавно#дети#факты#магазин#Метро
#фото#Прикол#интересно#фильм#история#Китай#истории#Москва#негатив#ограбление
#в мире#животные#криминал#полиция#улыбнуло#подборка#сарказм#маразм#задержание#преступление

На что жалуетесь?

Вернуться