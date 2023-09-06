Трейлер фильма "Чижик-Пыжик возвращается" (2023)

Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого… «Петра Первого».

Страна: Россия

Жанр: детектив, приключения

Дата выхода в России: 31 августа 2023

В ролях: Александра Бабаскина, Михаил Мяло, Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Светлана Немоляева, Вера Марченко, Юлия Дейнега, Владислав Ставропольцев, Александр Блинкин, Неонила Крючек, Пётр Логачёв, Наталья Калинина

Режиссер: Элина Суни