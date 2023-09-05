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Трейлер фильма "Панда из космоса" (2022)

Трейлер фильма "Панда из космоса" (2022)

Автор:
05 сентября 2023 13:25
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   фильм   Чэнь Сычэн   Жун Цзышань   Хуан Бо   Вэй Фань   Цзюэ Хуан   Тин Мей   Чэнь Яо   Фан Тяньтянь   Чжоу Фан   Ли Цзэюй   Ван Сияо   комедии   приключения   фантастика   семейный   2022   
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В жизни отца и сына, которые никогда не сходятся во взглядах, появляется очаровательный пришелец по имени Моцарт. Благодаря новому другу в образе плюшевой панды мальчику удается отстоять собственные интересы и найти общий язык с папой. Вот только что делать, если на уникального инопланетянина уже открыли охоту злодеи?

Страна: Китай

Жанр: комедия, фантастика, семейный

Дата выхода в России: 31 августа 2023

В ролях: Жун Цзышань, Хуан Бо, Вэй Фань, Цзюэ Хуан, Тин Мей, Чэнь Яо, Фан Тяньтянь, Чжоу Фан, Ли Цзэюй, Ван Сияо

Режиссер: Чэнь Сычэн

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Китай   фильм   Чэнь Сычэн   Жун Цзышань   Хуан Бо   Вэй Фань   Цзюэ Хуан   Тин Мей   Чэнь Яо   Фан Тяньтянь   Чжоу Фан   Ли Цзэюй   Ван Сияо   комедии   приключения   фантастика   семейный   2022   
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