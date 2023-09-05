Трейлер фильма "Панда из космоса" (2022)

В жизни отца и сына, которые никогда не сходятся во взглядах, появляется очаровательный пришелец по имени Моцарт. Благодаря новому другу в образе плюшевой панды мальчику удается отстоять собственные интересы и найти общий язык с папой. Вот только что делать, если на уникального инопланетянина уже открыли охоту злодеи?