Трейлер фильма "Панда из космоса" (2022)

В жизни отца и сына, которые никогда не сходятся во взглядах, появляется очаровательный пришелец по имени Моцарт. Благодаря новому другу в образе плюшевой панды мальчику удается отстоять собственные интересы и найти общий язык с папой. Вот только что делать, если на уникального инопланетянина уже открыли охоту злодеи?
Страна: Китай
Жанр: комедия, фантастика, семейный
Дата выхода в России: 31 августа 2023
В ролях: Жун Цзышань, Хуан Бо, Вэй Фань, Цзюэ Хуан, Тин Мей, Чэнь Яо, Фан Тяньтянь, Чжоу Фан, Ли Цзэюй, Ван Сияо
Режиссер: Чэнь Сычэн
Источник:
Источник: