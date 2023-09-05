Трейлер фильма "Охота на короля" (2023)



Для каждого наемного убийцы важнее жизни только собственная репутация. Чтобы возвыситься в мире киллеров, группа самых отчаянных и безжалостных из них решила устроить охоту на Дракоса по кличке «Король». Отправившись за его головой, они не догадывались, что сами станут добычей и пополнят список побед опаснейшего из Убийц.