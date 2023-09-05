Трейлер фильма "Охота на короля" (2023)

Для каждого наемного убийцы важнее жизни только собственная репутация. Чтобы возвыситься в мире киллеров, группа самых отчаянных и безжалостных из них решила устроить охоту на Дракоса по кличке «Король». Отправившись за его головой, они не догадывались, что сами станут добычей и пополнят список побед опаснейшего из Убийц.
Страна: Канада, США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 31 августа 2023
В ролях: Ален Мусси, Фрэнк Грилло, Стивен Дорфф, Мария Авгеропулос, Кевин Гревье, Шэннон Кук-Чан, Жорж Сен-Пьер, Джанни Капальди, Эми Грёнинг, Райан Тарран, Зои Уорн
Режиссер: Кевин Гревье
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