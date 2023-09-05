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Трейлер фильма "Охота на короля" (2023)

Трейлер фильма "Охота на короля" (2023)

Автор:
05 сентября 2023 14:33
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   Джанни Капальди   боевики   Фрэнк Грилло   Кевин Гревье   Ален Мусси   Мария Авгеропулос   Кевин Гревье   Шэннон Кук-Чан   Жорж Сен-Пьер   Эми Грёнинг   Райан Тарран   триллеры   Зои Уорн   Стивен Дорфф   Канада   2023   
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Для каждого наемного убийцы важнее жизни только собственная репутация. Чтобы возвыситься в мире киллеров, группа самых отчаянных и безжалостных из них решила устроить охоту на Дракоса по кличке «Король». Отправившись за его головой, они не догадывались, что сами станут добычей и пополнят список побед опаснейшего из Убийц.

Страна: Канада, США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 31 августа 2023

В ролях: Ален Мусси, Фрэнк Грилло, Стивен Дорфф, Мария Авгеропулос, Кевин Гревье, Шэннон Кук-Чан, Жорж Сен-Пьер, Джанни Капальди, Эми Грёнинг, Райан Тарран, Зои Уорн

Режиссер: Кевин Гревье

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   Джанни Капальди   боевики   Фрэнк Грилло   Кевин Гревье   Ален Мусси   Мария Авгеропулос   Кевин Гревье   Шэннон Кук-Чан   Жорж Сен-Пьер   Эми Грёнинг   Райан Тарран   триллеры   Зои Уорн   Стивен Дорфф   Канада   2023   
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1  комментарий
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Duke_kir 6 минут назад
посмотреть и забыть, а может и не смотреть?
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