Трейлер фильма "Джулс" (2023)

Жизнь маленького городка переворачивается с ног на голову, когда инопланетный корабль терпит крушение на заднем дворе одного из жителей.
Страна: США
Жанр: драма, комедия, фантастика
Дата выхода в России: 31 августа 2023
В ролях:Бен Кингсли, Гарриет Сэнсом Харрис, Джейн Кертин, Джэйд Квон, Зои Уинтерс, Анна Джордж, Дональд Пол, Джефф Ким, Коди Костро, Эрик Ти Миллер, Джошуа Мур, Тедди Каньес, Блэр Бейкер, Кристофер Келли, Оби Меррилис, Нареа Кан, Лора Джордан
Режиссер: Марк Тертлтоб
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