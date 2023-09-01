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Трейлер фильма "Джулс" (2023)

Трейлер фильма "Джулс" (2023)

Автор:
01 сентября 2023 11:17
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Марк Тертлтоб   Гарриет Сэнсом Харрис   Джейн Кертин   Джэйд Квон   Зои Уинтерс   Анна Джордж   Дональд Пол   Джефф Ким   Коди Костро   Эрик Ти Миллер   Джошуа Мур   Тедди Каньес   Блэр Бейкер   Кристофер Келли   Оби Меррилис   Нареа Кан   Лора Джордан   фильм   драмы   комедии   фантастика   Бен Кингсли   2023   
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Жизнь маленького городка переворачивается с ног на голову, когда инопланетный корабль терпит крушение на заднем дворе одного из жителей.

Страна: США

Жанр: драма, комедия, фантастика

Дата выхода в России: 31 августа 2023

В ролях:Бен Кингсли, Гарриет Сэнсом Харрис, Джейн Кертин, Джэйд Квон, Зои Уинтерс, Анна Джордж, Дональд Пол, Джефф Ким, Коди Костро, Эрик Ти Миллер, Джошуа Мур, Тедди Каньес, Блэр Бейкер, Кристофер Келли, Оби Меррилис, Нареа Кан, Лора Джордан

Режиссер: Марк Тертлтоб

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Марк Тертлтоб   Гарриет Сэнсом Харрис   Джейн Кертин   Джэйд Квон   Зои Уинтерс   Анна Джордж   Дональд Пол   Джефф Ким   Коди Костро   Эрик Ти Миллер   Джошуа Мур   Тедди Каньес   Блэр Бейкер   Кристофер Келли   Оби Меррилис   Нареа Кан   Лора Джордан   фильм   драмы   комедии   фантастика   Бен Кингсли   2023   
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