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Трейлер фильма "Гонщики на драйве" (2023)

Трейлер фильма "Гонщики на драйве" (2023)

Автор:
01 сентября 2023 15:16
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Тиль Швайгер   Тина Руланд   Михаэль Кесслер   Луна Швайгер   Вотан Вилке Мёринг   Тамер Тырашоглу   Нилам Фарук   Ронис Голиаф   Каилас Махадеван   Эмма Швайгер   Тимур Бартельс   Юстус Йоханнсен   Паула Пауль   Надя Беккер   Тиль Швайгер   Томас Фелен   Алев Ырмак   Захи Ной   фильм   боевики   комедии   приключения   Германия   Тим Оливер Шульц   Аксель Штайн   2023   мориц бляйбтрой   
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Безбашенный в прошлом гонщик Берти теперь — не очень успешный владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти решает принять участие в супер-заезде «Гонка поколений», сорвать там куш и поправить дела. И какая разница, если у него нет тачки, а молодняк наступает на пятки. Кто гонял в девяностые, умеет решать проблемы.

Страна: Германия

Жанр: комедия, боевик, приключения

Дата выхода в России: 31 августа 2023

В ролях: Тиль Швайгер, Тина Руланд, Тим Оливер Шульц, Михаэль Кесслер, Мориц Бляйбтрой, Луна Швайгер, Вотан Вилке Мёринг, Тамер Тырашоглу, Нилам Фарук, Аксель Штайн, Ронис Голиаф, Каилас Махадеван, Эмма Швайгер, Тимур Бартельс, Юстус Йоханнсен, Паула Пауль, Надя Беккер, Томас Фелен, Алев Ырмак, Захи Ной

Режиссер: Тиль Швайгер

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Тиль Швайгер   Тина Руланд   Михаэль Кесслер   Луна Швайгер   Вотан Вилке Мёринг   Тамер Тырашоглу   Нилам Фарук   Ронис Голиаф   Каилас Махадеван   Эмма Швайгер   Тимур Бартельс   Юстус Йоханнсен   Паула Пауль   Надя Беккер   Тиль Швайгер   Томас Фелен   Алев Ырмак   Захи Ной   фильм   боевики   комедии   приключения   Германия   Тим Оливер Шульц   Аксель Штайн   2023   мориц бляйбтрой   
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Dobry vojak Svejk Час назад
Тиль - красавчик. Хороший актёр
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