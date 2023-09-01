Трейлер фильма "Гонщики на драйве" (2023)

Безбашенный в прошлом гонщик Берти теперь — не очень успешный владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти решает принять участие в супер-заезде «Гонка поколений», сорвать там куш и поправить дела. И какая разница, если у него нет тачки, а молодняк наступает на пятки. Кто гонял в девяностые, умеет решать проблемы.
Страна: Германия
Жанр: комедия, боевик, приключения
Дата выхода в России: 31 августа 2023
В ролях: Тиль Швайгер, Тина Руланд, Тим Оливер Шульц, Михаэль Кесслер, Мориц Бляйбтрой, Луна Швайгер, Вотан Вилке Мёринг, Тамер Тырашоглу, Нилам Фарук, Аксель Штайн, Ронис Голиаф, Каилас Махадеван, Эмма Швайгер, Тимур Бартельс, Юстус Йоханнсен, Паула Пауль, Надя Беккер, Томас Фелен, Алев Ырмак, Захи Ной
Режиссер: Тиль Швайгер
Источник:
Источник: