Трейлер фильма "Гонщики на драйве" (2023)

Безбашенный в прошлом гонщик Берти теперь — не очень успешный владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти решает принять участие в супер-заезде «Гонка поколений», сорвать там куш и поправить дела. И какая разница, если у него нет тачки, а молодняк наступает на пятки. Кто гонял в девяностые, умеет решать проблемы.