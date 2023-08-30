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Трейлер фильма "Только ты и я" (2023)

Трейлер фильма "Только ты и я" (2023)

Автор:
30 августа 2023 13:09
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Валери Донзелли   Доминик Реймон   Виржини Ледуайен   Мари Ривьер   Гуан Хуо   Филипп Юшан   Лоранс Кот   Бертран Белен   франция   Романа Боринже   Мельвиль Пупо   фильм   Матьё Розе   мелодрамы   триллеры   Натали Ришар   Виржини Эфира   2023   
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Бланш встречает Грега и верит, что он мужчина всей ее жизни. Их любовь на фоне залитого солнцем моря Нормандии кажется идеальной. Лишь после свадьбы, когда его страсть оборачивается одержимостью, она понимает, что оказалась в опасной ловушке.

Страна: Франция

Жанр: мелодрама, триллер

Дата выхода в России: 24 августа 2023

В ролях: Виржини Эфира, Мельвиль Пупо, Доминик Реймон, Виржини Ледуайен, Романа Боринже, Матьё Розе, Мари Ривьер, Гуан Хуо, Филипп Юшан, Лоранс Кот, Бертран Белен, Натали Ришар

Режиссер: Валери Донзелли

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Валери Донзелли   Доминик Реймон   Виржини Ледуайен   Мари Ривьер   Гуан Хуо   Филипп Юшан   Лоранс Кот   Бертран Белен   франция   Романа Боринже   Мельвиль Пупо   фильм   Матьё Розе   мелодрамы   триллеры   Натали Ришар   Виржини Эфира   2023   
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