Трейлер фильма "Только ты и я" (2023)

Бланш встречает Грега и верит, что он мужчина всей ее жизни. Их любовь на фоне залитого солнцем моря Нормандии кажется идеальной. Лишь после свадьбы, когда его страсть оборачивается одержимостью, она понимает, что оказалась в опасной ловушке.