Трейлер фильма "Только ты и я" (2023)

Бланш встречает Грега и верит, что он мужчина всей ее жизни. Их любовь на фоне залитого солнцем моря Нормандии кажется идеальной. Лишь после свадьбы, когда его страсть оборачивается одержимостью, она понимает, что оказалась в опасной ловушке.
Страна: Франция
Жанр: мелодрама, триллер
Дата выхода в России: 24 августа 2023
В ролях: Виржини Эфира, Мельвиль Пупо, Доминик Реймон, Виржини Ледуайен, Романа Боринже, Матьё Розе, Мари Ривьер, Гуан Хуо, Филипп Юшан, Лоранс Кот, Бертран Белен, Натали Ришар
Режиссер: Валери Донзелли
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