Трейлер фильма "Посредники" (2022)

На следующий день молодая мать возвращается, но, узнав, что приёмные родители уже найдены, всё же соглашается отдать малыша на усыновление. Двое мужчин, девушка и младенец на стареньком микроавтобусе отправляются в другой город, а за ними — полицейские, которые уже давно следят за посредниками и мечтают поймать их с поличным.

Страна: Южная Корея

Жанр: драма

Дата выхода в России: 24 августа 2023

В ролях: Сон Кан Хо, Дон Вон Кан, Пэ Ду На, Ли Джи Ын, Лим Сын Су, Ли Джу Ён, Ли Му Сэн, Ким До Ён, Чхве Хи Джин, Дон Хви Ли, Хэ Джун Пак, Рю Гён Су, Сон Сэ Бёк, Ким Сон Ён, Сэ Бёк Ким, Бек Хён Джин, Пак Хён Джин, Чхве Юн У, Кан Гир У

Режиссер: Хирокадзу Корээда