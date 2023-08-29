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Трейлер фильма "Посредники" (2022)

Трейлер фильма "Посредники" (2022)

Автор:
29 августа 2023 13:50
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Чхве Хи Джин   Дон Хви Ли   Хэ Джун Пак   Рю Гён Су   Сон Сэ Бёк   Сэ Бёк Ким   Бек Хён Джин   Пак Хён Джин   Чхве Юн У   Кан Гир У   Южная Корея   фильм   драма   Ким Сон Ён   хирокадзу корээда   Сон Кан Хо   Дон Вон Кан   Пэ Ду На   Ли Джи Ын   Лим Сын Су   Ли Джу Ён   Ли Му Сэн   Ким До Ён   
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Девушка оставила младенца в беби-боксе при церкви. Дежуривший в ту ночь дьякон Сан-хён с помощником стёрли видеозапись с камер наблюдения и забрали ребёнка, чтобы в обход легальных процедур найти ему семью и получить за это немалое вознаграждение.

На следующий день молодая мать возвращается, но, узнав, что приёмные родители уже найдены, всё же соглашается отдать малыша на усыновление. Двое мужчин, девушка и младенец на стареньком микроавтобусе отправляются в другой город, а за ними — полицейские, которые уже давно следят за посредниками и мечтают поймать их с поличным.

Страна: Южная Корея

Жанр: драма

Дата выхода в России: 24 августа 2023

В ролях: Сон Кан Хо, Дон Вон Кан, Пэ Ду На, Ли Джи Ын, Лим Сын Су, Ли Джу Ён, Ли Му Сэн, Ким До Ён, Чхве Хи Джин, Дон Хви Ли, Хэ Джун Пак, Рю Гён Су, Сон Сэ Бёк, Ким Сон Ён, Сэ Бёк Ким, Бек Хён Джин, Пак Хён Джин, Чхве Юн У, Кан Гир У

Режиссер: Хирокадзу Корээда

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Чхве Хи Джин   Дон Хви Ли   Хэ Джун Пак   Рю Гён Су   Сон Сэ Бёк   Сэ Бёк Ким   Бек Хён Джин   Пак Хён Джин   Чхве Юн У   Кан Гир У   Южная Корея   фильм   драма   Ким Сон Ён   хирокадзу корээда   Сон Кан Хо   Дон Вон Кан   Пэ Ду На   Ли Джи Ын   Лим Сын Су   Ли Джу Ён   Ли Му Сэн   Ким До Ён   
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