Трейлер мультфильма "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка" (2023)

Людмила — прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан — ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без него у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу.
Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.
Страна: Россия
Жанр: приключения
Дата выхода в России: 24 августа 2023
Роли озвучивали: Давид Бродский, Ирина Обрезкова, Артём Крылов, Максим Сергеев, Юлия Рудина, Валентин Морозов, Дмитрий Стрелков, Андрей Пирог, Артём Казюханов, Александр Быковский, Роман Никитин, Виктория Слуцкая, Антон Денисов, Анастасия Салова, Александр Волков, Василиса Алексеева, Антон Чернов, Юлия Игнатьева
Режиссер: Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов
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