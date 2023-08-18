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Трейлер фильма "Ограбление из будущего" (2023)

Трейлер фильма "Ограбление из будущего" (2023)

Автор:
18 августа 2023 12:30
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   боевики   фантастика   Брюс Уэмпл   Грант Шумахер   Крис Кимперман   Кэйтлин Даффи   Ариэлла Мастроянни   Джордж Кэтт   Джеймс Лидделл   Кэтрин Даддарио   ЛеДжон Вудс   Рик Монтгомери-мл.   Пол Кандарян   Эндрю Гомбас   Дафна Ротоло   2023   
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Ли Уорнер и его команда занимаются кражей секретов еще до того, как они появятся. Таблетка Z+ позволяет пользователю обмениваться своим сознанием со своим завтрашним «Я» на один час. Для эффективной и безопасной работы команда использует строгий набор правил для путешествий во времени, чтобы практически не влиять на время. Если работа идет не так, Ли и команда должны найти способ исправить свои ошибки, чтобы спасти свое прошлое, настоящее и будущее.

Страна: США

Жанр: боевик, фантастика

Дата выхода в России: 17 августа 2023

В ролях: Грант Шумахер, Крис Кимперман, Кэйтлин Даффи, Ариэлла Мастроянни, Джордж Кэтт, Джеймс Лидделл, Кэтрин Даддарио, ЛеДжон Вудс, Рик Монтгомери-мл., Пол Кандарян, Эндрю Гомбас, Дафна Ротоло

Режиссер: Брюс Уэмпл

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   боевики   фантастика   Брюс Уэмпл   Грант Шумахер   Крис Кимперман   Кэйтлин Даффи   Ариэлла Мастроянни   Джордж Кэтт   Джеймс Лидделл   Кэтрин Даддарио   ЛеДжон Вудс   Рик Монтгомери-мл.   Пол Кандарян   Эндрю Гомбас   Дафна Ротоло   2023   
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