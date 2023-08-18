Трейлер фильма "Ограбление из будущего" (2023)

Ли Уорнер и его команда занимаются кражей секретов еще до того, как они появятся. Таблетка Z+ позволяет пользователю обмениваться своим сознанием со своим завтрашним «Я» на один час. Для эффективной и безопасной работы команда использует строгий набор правил для путешествий во времени, чтобы практически не влиять на время. Если работа идет не так, Ли и команда должны найти способ исправить свои ошибки, чтобы спасти свое прошлое, настоящее и будущее.