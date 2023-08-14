Трейлер фильма "Фантом из прошлого" (2022)

Ирэн было восемь лет, когда во время прогулки с отцом его насмерть сбил автомобиль. Всю свою сознательную жизнь девушка пытается вспомнить лицо того водителя, отправившего её отца на тот свет. Ирэн устраивается на работу и знакомится с владельцем компании Микеле, и дальше всё могло бы развиваться как красивая романтическая история. Однако, у Микеле есть своя тайна.
Страна: Италия
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 10 августа 2023
В ролях: Аурора Джовинаццо, Лоренцо Ришельми, Марит Ниссен, Йозеф Гьюра, Астрид Казали, Эудженио Градабоско, Элиза Лукарелли, Джулиано Берти, Габриэле Боккио, Микол Дамилано, Себастьяно Ди Белла, Джулия Фрашетти, Сара Джорджия Галанте, Арианна Барбетта, Мануэла Гриппи, Кристоф Хюльсен, Октавия Оддоне, Сеттимо Палаццо, Натали Подбельски, Валентина Лавандо
Режиссер: Джанлука Манджашутти
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