Трейлер фильма "Фантом из прошлого" (2022)

Ирэн было восемь лет, когда во время прогулки с отцом его насмерть сбил автомобиль. Всю свою сознательную жизнь девушка пытается вспомнить лицо того водителя, отправившего её отца на тот свет. Ирэн устраивается на работу и знакомится с владельцем компании Микеле, и дальше всё могло бы развиваться как красивая романтическая история. Однако, у Микеле есть своя тайна.