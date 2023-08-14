Трейлер фильма "Развод по-геймерски" (2022)

В свои 14 лет Джордан и Патрик пережили настоящую трагедию: у них сломалась их любимая PlayStation. Казалось бы, не велика потеря, но в глуши на юге Франции достать новую игровую консоль не так-то просто. Отчаянные времена требуют отчаянных мер: парни решают симулировать страшную болезнь и открыть онлайн-сбор средств на лечение, которые, конечно же, пойдут на покупку новой приставки. Ставки высоки: ведь если об их афере узнают, ребятам уже будет не до игр.