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Трейлер фильма "Развод по-геймерски" (2022)

Трейлер фильма "Развод по-геймерски" (2022)

Автор:
14 августа 2023 11:42
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Ванесса Паради   Франк Ропер   фильм   Юго П. Тома   Эван Бурделле   Ноа Зандуш   Мариэль Готье   Алаис Бертран   комедии   Клара Машадо   Орильен Мулен   Мари Сальветат   Флориан Фреске   Жюльен Бетс   2022   
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В свои 14 лет Джордан и Патрик пережили настоящую трагедию: у них сломалась их любимая PlayStation. Казалось бы, не велика потеря, но в глуши на юге Франции достать новую игровую консоль не так-то просто. Отчаянные времена требуют отчаянных мер: парни решают симулировать страшную болезнь и открыть онлайн-сбор средств на лечение, которые, конечно же, пойдут на покупку новой приставки. Ставки высоки: ведь если об их афере узнают, ребятам уже будет не до игр.

Страна: Франция

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 10 августа 2023

В ролях: Ванесса Паради, Эван Бурделле, Ноа Зандуш, Мариэль Готье, Алаис Бертран, Клара Машадо, Орильен Мулен, Мари Сальветат, Франк Ропер, Флориан Фреске, Жюльен Бетс

Режиссер: Юго П. Тома

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Ванесса Паради   Франк Ропер   фильм   Юго П. Тома   Эван Бурделле   Ноа Зандуш   Мариэль Готье   Алаис Бертран   комедии   Клара Машадо   Орильен Мулен   Мари Сальветат   Флориан Фреске   Жюльен Бетс   2022   
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