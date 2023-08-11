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Трейлер фильма "Запертый заживо" (2022)

Трейлер фильма "Запертый заживо" (2022)

Автор:
11 августа 2023 15:24
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Гедеон Буркхард   Тони Келлнер   Якоб Цапф   Андреа Симмл   Томас Нихаус   Ольга фон Луквальд   фильм   Родни Чарльз   микаэла шефер   Уке Боссе   Фридерике Кемптер   Бьёрн Мейер   Юки Ивамото   боевики   комедии   триллеры   Германия   2022   
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Архитектор Франк приходит в себя после потери сознания в кабинке уличного биотуалета. Он оказывается в ловушке и не может выбраться из неё. Но это не самая большая проблема. Кабинка лежит на дне котлована, в который заложено взрывное устройство. На то, чтобы выбраться, у Франка есть всего один час.

Страна: Германия

Жанр: боевик, комедия, триллер

Дата выхода в России: 10 августа 2023

В ролях: Томас Нихаус, Гедеон Буркхард, Ольга фон Луквальд, Родни Чарльз, Микаэла Шефер, Уке Боссе, Фридерике Кемптер, Бьёрн Мейер, Юки Ивамото

Режиссер: Тони Келлнер, Якоб Цапф, Андреа Симмл

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Гедеон Буркхард   Тони Келлнер   Якоб Цапф   Андреа Симмл   Томас Нихаус   Ольга фон Луквальд   фильм   Родни Чарльз   микаэла шефер   Уке Боссе   Фридерике Кемптер   Бьёрн Мейер   Юки Ивамото   боевики   комедии   триллеры   Германия   2022   
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1  комментарий
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Бритва 2 часа назад
во сюжеты пошли
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