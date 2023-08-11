Трейлер фильма "Запертый заживо" (2022)

Архитектор Франк приходит в себя после потери сознания в кабинке уличного биотуалета. Он оказывается в ловушке и не может выбраться из неё. Но это не самая большая проблема. Кабинка лежит на дне котлована, в который заложено взрывное устройство. На то, чтобы выбраться, у Франка есть всего один час.
Страна: Германия
Жанр: боевик, комедия, триллер
Дата выхода в России: 10 августа 2023
В ролях: Томас Нихаус, Гедеон Буркхард, Ольга фон Луквальд, Родни Чарльз, Микаэла Шефер, Уке Боссе, Фридерике Кемптер, Бьёрн Мейер, Юки Ивамото
Режиссер: Тони Келлнер, Якоб Цапф, Андреа Симмл
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