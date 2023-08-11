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Трейлер фильма "Два, три, демон, приди!" (2022)

Трейлер фильма "Два, три, демон, приди!" (2022)

Автор:
11 августа 2023 15:56
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Софи Уайлд   миранда отто   фильм   Дэнни Филиппу   Майкл Филиппу   Александра Дженсен   Касс Камерфорд   Маркус Джонсон   Зои Теракес   Отис Дханджи   Александрия Стеффенсен   Ари МакКарти   Джо Берд   Крис Алосио   Сара Брокенша   Джоди Драй   триллеры   ужасы   2022   Австралия   
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Древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке. Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в свое тело. Главное – уложиться в минуту. Стоит нарушить ритуал, и портал уже не закрыть. Сознание участников наводнят кошмары, и живые позавидуют мертвым.

Страна: Австралия

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 10 августа 2023

В ролях: Софи Уайлд, Миранда Отто, Александра Дженсен, Касс Камерфорд, Маркус Джонсон, Зои Теракес, Отис Дханджи, Александрия Стеффенсен, Ари МакКарти, Джо Берд, Крис Алосио, Сара Брокенша, Джоди Драй

Режиссер: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Софи Уайлд   миранда отто   фильм   Дэнни Филиппу   Майкл Филиппу   Александра Дженсен   Касс Камерфорд   Маркус Джонсон   Зои Теракес   Отис Дханджи   Александрия Стеффенсен   Ари МакКарти   Джо Берд   Крис Алосио   Сара Брокенша   Джоди Драй   триллеры   ужасы   2022   Австралия   
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2  комментария
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1k
Rom 18 минут назад
Под пивко сойдет.
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Двестиграмм 14 минут назад
я прочитал как Димон приди
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