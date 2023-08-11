Трейлер фильма "Два, три, демон, приди!" (2022)

Древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке. Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в свое тело. Главное – уложиться в минуту. Стоит нарушить ритуал, и портал уже не закрыть. Сознание участников наводнят кошмары, и живые позавидуют мертвым.
Страна: Австралия
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 10 августа 2023
В ролях: Софи Уайлд, Миранда Отто, Александра Дженсен, Касс Камерфорд, Маркус Джонсон, Зои Теракес, Отис Дханджи, Александрия Стеффенсен, Ари МакКарти, Джо Берд, Крис Алосио, Сара Брокенша, Джоди Драй
Режиссер: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
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