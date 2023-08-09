Трейлер фильма "Идеальная ложь" (2022)

Однажды во время совместного отдыха на Корсике Мадлен и её парень Антуан ввязываются в конфликт с местным жителем на пустынной дороге. Обычная перепалка перерастает в трагедию, которую пара вынужденно скрывает. Спустя некоторое время молодые люди попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад. Теперь общая тайна становится оружием в их личном противостоянии.