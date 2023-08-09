Трейлер фильма "Идеальная ложь" (2022)

Однажды во время совместного отдыха на Корсике Мадлен и её парень Антуан ввязываются в конфликт с местным жителем на пустынной дороге. Обычная перепалка перерастает в трагедию, которую пара вынужденно скрывает. Спустя некоторое время молодые люди попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад. Теперь общая тайна становится оружием в их личном противостоянии.
Страна: Франция
Жанр: драма, триллер
Дата выхода в России: 10 августа 2023
В ролях: Ребекка Мардер, Бенжамен Лаверн, Эмманюэль Берко, Марк Барбе, Паскаль Элсо, Седрик Аппьетто, Жан-Эммануэль Паньи, Паскаль Ренерик, Тома Тевену, Вероника Вольта, Маттео Микеланджели, Этьен Диалло
Режиссер: Сильвен Деклу
Источник:
Источник: