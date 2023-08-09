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Трейлер фильма "Идеальная ложь" (2022)

Трейлер фильма "Идеальная ложь" (2022)

Автор:
09 августа 2023 12:54
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Сильвен Деклу   эмманюэль берко   Паскаль Элсо   Седрик Аппьетто   Жан-Эммануэль Паньи   Паскаль Ренерик   Тома Тевену   Вероника Вольта   Маттео Микеланджели   Этьен Диалло   фильм   драмы   триллеры   Марк Барбе   Бенжамен Лаверн   Ребекка Мардер   
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Однажды во время совместного отдыха на Корсике Мадлен и её парень Антуан ввязываются в конфликт с местным жителем на пустынной дороге. Обычная перепалка перерастает в трагедию, которую пара вынужденно скрывает. Спустя некоторое время молодые люди попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад. Теперь общая тайна становится оружием в их личном противостоянии.

Страна: Франция

Жанр: драма, триллер

Дата выхода в России: 10 августа 2023

В ролях: Ребекка Мардер, Бенжамен Лаверн, Эмманюэль Берко, Марк Барбе, Паскаль Элсо, Седрик Аппьетто, Жан-Эммануэль Паньи, Паскаль Ренерик, Тома Тевену, Вероника Вольта, Маттео Микеланджели, Этьен Диалло

Режиссер: Сильвен Деклу

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Сильвен Деклу   эмманюэль берко   Паскаль Элсо   Седрик Аппьетто   Жан-Эммануэль Паньи   Паскаль Ренерик   Тома Тевену   Вероника Вольта   Маттео Микеланджели   Этьен Диалло   фильм   драмы   триллеры   Марк Барбе   Бенжамен Лаверн   Ребекка Мардер   
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