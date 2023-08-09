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Трейлер фильма "Семь лиц Джейн" (2022)

Трейлер фильма "Семь лиц Джейн" (2022)

Автор:
09 августа 2023 11:44
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джоэл МакХэйл   США   Гиллиан Джейкобс   кен джонг   Ксан Кассаветис   Хулиан Акоста   Райан Хеффингтон   Бома Илума   Алекс Такакс   Сибил Азур   Соледад Ст. Хилейр   Дэвид Балкорта   Грэм Баффенбаргер   Анджелина Капоццоли   Лупе Карранза   Камори Кларк-Макджой   Даниэла Эрнандес   Бенджамин Хьельм   Кевин Л. Джонсон-младший.   Пэрис Николь   Чидо Нвокча   Джони Рейсс   Энтони Скорди   Серхио Кальдерон   Эмануэла Постаккини   фильм   Гиллиан Джейкобс   драма   Брида Вул   2022   Джиа Коппола   
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Джейн отправляется в путешествие, где ее ждут новые встречи, отношения, возвращение к старым знакомым и любовникам, пересмотр собственных ценностей и приоритетов.

Страна: США

Жанр: драма

Дата выхода в России: 24 августа 2023

В ролях: Гиллиан Джейкобс, Джоэл МакХэйл, Сибил Азур, Эмануэла Постаккини, Соледад Ст. Хилейр, Брида Вул, Дэвид Балкорта, Грэм Баффенбаргер, Анджелина Капоццоли, Лупе Карранза, Камори Кларк-Макджой, Даниэла Эрнандес, Бенджамин Хьельм, Кевин Л. Джонсон-младший., Пэрис Николь, Чидо Нвокча, Джони Рейсс, Энтони Скорди, Серхио Кальдерон

Режиссер: Джиа Коппола, Гиллиан Джейкобс, Кен Джонг, Ксан Кассаветис, Хулиан Акоста, Райан Хеффингтон, Бома Илума, Алекс Такакс

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джоэл МакХэйл   США   Гиллиан Джейкобс   кен джонг   Ксан Кассаветис   Хулиан Акоста   Райан Хеффингтон   Бома Илума   Алекс Такакс   Сибил Азур   Соледад Ст. Хилейр   Дэвид Балкорта   Грэм Баффенбаргер   Анджелина Капоццоли   Лупе Карранза   Камори Кларк-Макджой   Даниэла Эрнандес   Бенджамин Хьельм   Кевин Л. Джонсон-младший.   Пэрис Николь   Чидо Нвокча   Джони Рейсс   Энтони Скорди   Серхио Кальдерон   Эмануэла Постаккини   фильм   Гиллиан Джейкобс   драма   Брида Вул   2022   Джиа Коппола   
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