Трейлер фильма "Семь лиц Джейн" (2022)

Джейн отправляется в путешествие, где ее ждут новые встречи, отношения, возвращение к старым знакомым и любовникам, пересмотр собственных ценностей и приоритетов.
Страна: США
Жанр: драма
Дата выхода в России: 24 августа 2023
В ролях: Гиллиан Джейкобс, Джоэл МакХэйл, Сибил Азур, Эмануэла Постаккини, Соледад Ст. Хилейр, Брида Вул, Дэвид Балкорта, Грэм Баффенбаргер, Анджелина Капоццоли, Лупе Карранза, Камори Кларк-Макджой, Даниэла Эрнандес, Бенджамин Хьельм, Кевин Л. Джонсон-младший., Пэрис Николь, Чидо Нвокча, Джони Рейсс, Энтони Скорди, Серхио Кальдерон
Режиссер: Джиа Коппола, Гиллиан Джейкобс, Кен Джонг, Ксан Кассаветис, Хулиан Акоста, Райан Хеффингтон, Бома Илума, Алекс Такакс
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