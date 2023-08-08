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Трейлер фильма "Моё итальянское лето" (2022)

Трейлер фильма "Моё итальянское лето" (2022)

Автор:
08 августа 2023 12:26
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   сербия   Лоренцо Д'Амико де Карвальо   Романа Маджора Верджано   Антонио Брускетта   Стефано Вьяли   Ана Падран   Паола Лавини   Бебо Сторти   Беньямино Марконе   Риккардо Синибальди   Розалия Поркаро   Франческа Дзиджотти   Костантино Комито   Джорджия Спинелли   Лудовико Суччо   Риккардо Мария Манера   Мария Грация Кучинотта   фильм   комедии   мелодрамы   Португалия   2022   
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Лето 1994 года. 16-летняя Элена, фанатка «Нирваны», бунтует против всего и вся. Каникулы она проводит с семьей в кемпинге на море. Там Элена знакомится с Андре, который едва ли не красивее Курта Кобейна. Впереди у них самое волнующее лето в жизни — их личная революция на фоне происходящих в стране перемен.

Страна: Италия, Португалия, Сербия

Жанр: комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 3 августа 2023

В ролях: Романа Маджора Верджано, Мария Грация Кучинотта, Антонио Брускетта, Стефано Вьяли, Ана Падран, Паола Лавини, Бебо Сторти, Беньямино Марконе, Риккардо Синибальди, Розалия Поркаро, Франческа Дзиджотти, Костантино Комито, Джорджия Спинелли, Лудовико Суччо, Риккардо Мария Манера

Режиссер: Лоренцо Д'Амико де Карвальо

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   сербия   Лоренцо Д'Амико де Карвальо   Романа Маджора Верджано   Антонио Брускетта   Стефано Вьяли   Ана Падран   Паола Лавини   Бебо Сторти   Беньямино Марконе   Риккардо Синибальди   Розалия Поркаро   Франческа Дзиджотти   Костантино Комито   Джорджия Спинелли   Лудовико Суччо   Риккардо Мария Манера   Мария Грация Кучинотта   фильм   комедии   мелодрамы   Португалия   2022   
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