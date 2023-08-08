Трейлер фильма "Моё итальянское лето" (2022)

Лето 1994 года. 16-летняя Элена, фанатка «Нирваны», бунтует против всего и вся. Каникулы она проводит с семьей в кемпинге на море. Там Элена знакомится с Андре, который едва ли не красивее Курта Кобейна. Впереди у них самое волнующее лето в жизни — их личная революция на фоне происходящих в стране перемен.