Трейлер фильма "Свадебная резня" (2023)

День свадьбы должен быть самым счастливым для каждой женщины. Но для сбежавшей молодой невесты ночь перед несостоявшимся торжеством стала сущим кошмаром — разгневанный бывший жених, прихватив с собой дружков-головорезов, ворвался в уютный загородный дом, чтобы ее убить. Для невесты эта ночь точно станет незабываемой. Если, конечно, ей удастся дожить до утра.
Страна: США
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 4 августа 2023
В ролях: Кэм Жиганде, Натали Бёрн, Сер'Дариус Блэйн, Джейсон Патрик, Орландо Джонс, Николь Арлин, Майк Старр, Сэм Ли Херринг, Алан Сильва, Арамис Паронян
Режиссер: Тимоти Вудворд
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