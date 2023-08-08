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Трейлер фильма "Свадебная резня" (2023)

Трейлер фильма "Свадебная резня" (2023)

Автор:
08 августа 2023 12:40
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Тимоти Вудворд   Кэм Жиганде   Сер'Дариус Блэйн   Джейсон Патрик   Орландо Джонс   Николь Арлин   Майк Старр   Сэм Ли Херринг   Алан Сильва   Арамис Паронян   фильм   триллеры   Натали Бёрн   2023   
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День свадьбы должен быть самым счастливым для каждой женщины. Но для сбежавшей молодой невесты ночь перед несостоявшимся торжеством стала сущим кошмаром — разгневанный бывший жених, прихватив с собой дружков-головорезов, ворвался в уютный загородный дом, чтобы ее убить. Для невесты эта ночь точно станет незабываемой. Если, конечно, ей удастся дожить до утра.

Страна: США

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 4 августа 2023

В ролях: Кэм Жиганде, Натали Бёрн, Сер'Дариус Блэйн, Джейсон Патрик, Орландо Джонс, Николь Арлин, Майк Старр, Сэм Ли Херринг, Алан Сильва, Арамис Паронян

Режиссер: Тимоти Вудворд

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Тимоти Вудворд   Кэм Жиганде   Сер'Дариус Блэйн   Джейсон Патрик   Орландо Джонс   Николь Арлин   Майк Старр   Сэм Ли Херринг   Алан Сильва   Арамис Паронян   фильм   триллеры   Натали Бёрн   2023   
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1  комментарий
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russger 18 минут назад
Столько раз получила по голове здоровенными кулаками, а всё бегает, будто её комарик укусил ))
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