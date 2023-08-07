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Трейлер фильма "Космос. Смерть. Роботы" (2023)

Трейлер фильма "Космос. Смерть. Роботы" (2023)

Автор:
07 августа 2023 11:13
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Блейк Саймон   Иван Степанов   Гэвин Уильямс   США   фильм   триллеры   фантастика   Великобритания   Канада   2023   Федерико Халлер   Марк Ледьярд   Нгуен-Ань Нгуен   
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Альманах короткометражных фильмов. Бои в виртуальной реальности, выживание в постапокалиптической пустоши, советский космический корабль, подающий сигнал бедствия…

Страна: Великобритания, Канада, США

Жанр: фантастика, триллер

Дата выхода в России: 3 августа 2023

В ролях: Каролин Давернас, Джинэнн Гуссен, Саманта Нил, Кёртис Бечдхолт, Кен Годмер

Режиссер: Федерико Халлер, Марк Ледьярд, Нгуен-Ань Нгуен, Блейк Саймон, Иван Степанов, Гэвин Уильямс

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Блейк Саймон   Иван Степанов   Гэвин Уильямс   США   фильм   триллеры   фантастика   Великобритания   Канада   2023   Федерико Халлер   Марк Ледьярд   Нгуен-Ань Нгуен   
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4  комментария
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1k
Андрей Филиппов 24 минуты назад
Так и что, смотреть?
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63k
Александр Ломовицкий 12 минут назад
концовка от "зловещей долины" но это не новая короткометражка.

Ссылка youtu.be
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