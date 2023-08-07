Трейлер фильма "Космос. Смерть. Роботы" (2023)

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Альманах короткометражных фильмов. Бои в виртуальной реальности, выживание в постапокалиптической пустоши, советский космический корабль, подающий сигнал бедствия…
Страна: Великобритания, Канада, США
Жанр: фантастика, триллер
Дата выхода в России: 3 августа 2023
В ролях: Каролин Давернас, Джинэнн Гуссен, Саманта Нил, Кёртис Бечдхолт, Кен Годмер
Режиссер: Федерико Халлер, Марк Ледьярд, Нгуен-Ань Нгуен, Блейк Саймон, Иван Степанов, Гэвин Уильямс
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