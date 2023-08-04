Трейлер фильма "Криминальный город: Разборки в Пусане" (2023)

Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер, который не остановится ни перед чем, чтобы урвать огромный куш. А тут еще из Японии прибывает бригада свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Хаос захлестывает улицы, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Теперь вся надежда на отважного героя, который не станет ограничивать себя в методах поимки плохих парней, какими бы крутыми те себя ни считали.

Страна: Южная Корея

Жанр: боевик, детектив

Дата выхода в России: 3 августа 2023

В ролях: Ма Дон Сок, Ли Джун Хёк, Мунэтака Аоки, Ли Бом Су, Ким Мин Джэ, Дзюн Кунимура, Пак Чжи Хван, Чон Сок Хо, Ко Гю Пхиль, Пэ Ну Ри, Ко Гон Хан, Гон Тэю, Хон Джун Ён, Ли Су Ён, Ким Ри У, Ким Мин, Щим Ён Ын, Пак Сан Нам

Режиссер: Ли Сан Ён