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Трейлер фильма "Криминальный город: Разборки в Пусане" (2023)

Трейлер фильма "Криминальный город: Разборки в Пусане" (2023)

Автор:
04 августа 2023 13:48
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ма Дон Сок   Южная Корея   фильм   боевики   детективы   криминальный   Ли Сан Ён   Ли Джун Хёк   Мунэтака Аоки   Ли Бом Су   Ким Мин Джэ   Дзюн Кунимура   Пак Чжи Хван   Чон Сок Хо   Ко Гю Пхиль   Пэ Ну Ри   Ко Гон Хан   2023   Гон Тэю   Хон Джун Ён   Ли Су Ён   Ким Ри У   Ким Мин   Щим Ён Ын   Пак Сан Нам   
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2015 год. Матерый служитель закона, на счету которого неисчислимое количество раскрытых дел и наказанных преступников, возглавляет команду, расследующую убийство, связанное с распространением нового синтетического наркотика.

Непреклонному полицейскому противостоит безжалостный наркодилер, который не остановится ни перед чем, чтобы урвать огромный куш. А тут еще из Японии прибывает бригада свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Хаос захлестывает улицы, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Теперь вся надежда на отважного героя, который не станет ограничивать себя в методах поимки плохих парней, какими бы крутыми те себя ни считали.

Страна: Южная Корея

Жанр: боевик, детектив

Дата выхода в России: 3 августа 2023

В ролях: Ма Дон Сок, Ли Джун Хёк, Мунэтака Аоки, Ли Бом Су, Ким Мин Джэ, Дзюн Кунимура, Пак Чжи Хван, Чон Сок Хо, Ко Гю Пхиль, Пэ Ну Ри, Ко Гон Хан, Гон Тэю, Хон Джун Ён, Ли Су Ён, Ким Ри У, Ким Мин, Щим Ён Ын, Пак Сан Нам

Режиссер: Ли Сан Ён

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ма Дон Сок   Южная Корея   фильм   боевики   детективы   криминальный   Ли Сан Ён   Ли Джун Хёк   Мунэтака Аоки   Ли Бом Су   Ким Мин Джэ   Дзюн Кунимура   Пак Чжи Хван   Чон Сок Хо   Ко Гю Пхиль   Пэ Ну Ри   Ко Гон Хан   2023   Гон Тэю   Хон Джун Ён   Ли Су Ён   Ким Ри У   Ким Мин   Щим Ён Ын   Пак Сан Нам   
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2  комментария
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782
Звёздный князь 51 минуту назад
Пока читал ФИО актёров и режиссёра, вспомнил первый класс, когда учился читать по слогам.
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Maddy8 13 минут назад
Данный кореец популярен по сути только из-за габаритов
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