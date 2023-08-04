Трейлер фильма "Домовята: Навстречу приключениям" (2022)

Трое веселых друзей круглые сутки создают неприятности всем окружающим, и они сами от этого — просто в восторге. Но однажды друзья остаются без дома, и теперь им предстоит большое путешествие в поисках нового места, где можно и дальше продолжать веселиться и озорничать.
Страна: Германия, Люксембург
Жанр: приключения, семейный
Дата выхода в России: 3 августа 2023
В ролях: Уве Оксенкнехт, Штефан Курт, Марианне Зёгебрехт, Патрик Хастерт, Кристина Урспрух, Марко Лоренцини, Андре Юнг, Анук Вагенер, Эдуард-Штефан Константин
Режиссер: Али Самади Ахади, Маркус Дитрих
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