Трейлер фильма "Домовята: Навстречу приключениям" (2022)

Трое веселых друзей круглые сутки создают неприятности всем окружающим, и они сами от этого — просто в восторге. Но однажды друзья остаются без дома, и теперь им предстоит большое путешествие в поисках нового места, где можно и дальше продолжать веселиться и озорничать.