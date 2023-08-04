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Трейлер фильма "Домовята: Навстречу приключениям" (2022)

Трейлер фильма "Домовята: Навстречу приключениям" (2022)

Автор:
04 августа 2023 13:32
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Штефан Курт   Али Самади Ахади   Уве Оксенкнехт   мультфильм   приключения   Германия   семейный   2022   люксембург   Маркус Дитрих   Марианне Зёгебрехт   Патрик Хастерт   Кристина Урспрух   Марко Лоренцини   Андре Юнг   Анук Вагенер   Эдуард-Штефан Константин   
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Трое веселых друзей круглые сутки создают неприятности всем окружающим, и они сами от этого — просто в восторге. Но однажды друзья остаются без дома, и теперь им предстоит большое путешествие в поисках нового места, где можно и дальше продолжать веселиться и озорничать.

Страна: Германия, Люксембург

Жанр: приключения, семейный

Дата выхода в России: 3 августа 2023

В ролях: Уве Оксенкнехт, Штефан Курт, Марианне Зёгебрехт, Патрик Хастерт, Кристина Урспрух, Марко Лоренцини, Андре Юнг, Анук Вагенер, Эдуард-Штефан Константин

Режиссер: Али Самади Ахади, Маркус Дитрих

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Штефан Курт   Али Самади Ахади   Уве Оксенкнехт   мультфильм   приключения   Германия   семейный   2022   люксембург   Маркус Дитрих   Марианне Зёгебрехт   Патрик Хастерт   Кристина Урспрух   Марко Лоренцини   Андре Юнг   Анук Вагенер   Эдуард-Штефан Константин   
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