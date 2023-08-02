Трейлер фильма "10 дней без мамы в Куршевеле" (2023)

Жена зарабатывает, а я отдыхаю — так решил Антуан, отец четырех прекрасных детей, увольняясь с работы. Но радость его длилась недолго, ведь у детей обнаружилась другая, тёмная, сторона. И теперь он мечтает лишь о том, как поскорее свалить в отпуск в Альпы. Но вот, когда билеты уже куплены, а лыжи смазаны, жену срочно вызывают на работу. Впереди у Антуана десять незабываемых дней в компании безумной семейки.
Страна: Франция
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 3 августа 2023
В ролях: Франк Дюбоск, Ор Атика, Алексис Михалик, Аннелиза Эсм, Элена Ногерра, Венсан Мартен, Ксавье Робик, Артюр Шуанет, Сван Жулен, Виолетта Гийон, Илан Дебрабан, Эван Патюрель, Роман Ланкри
Режиссер: Людовик Бернар
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