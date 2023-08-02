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Трейлер фильма "10 дней без мамы в Куршевеле" (2023)

Трейлер фильма "10 дней без мамы в Куршевеле" (2023)

Автор:
02 августа 2023 12:48
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франк Дюбоск   франция   фильм   комедии   Алексис Михалик   Людовик Бернар   Ор Атика   Аннелиза Эсм   Элена Ногерра   Венсан Мартен   Ксавье Робик   Артюр Шуанет   Сван Жулен   Виолетта Гийон   Илан Дебрабан   Эван Патюрель   Роман Ланкри   2023   
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Жена зарабатывает, а я отдыхаю — так решил Антуан, отец четырех прекрасных детей, увольняясь с работы. Но радость его длилась недолго, ведь у детей обнаружилась другая, тёмная, сторона. И теперь он мечтает лишь о том, как поскорее свалить в отпуск в Альпы. Но вот, когда билеты уже куплены, а лыжи смазаны, жену срочно вызывают на работу. Впереди у Антуана десять незабываемых дней в компании безумной семейки.

Страна: Франция

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 3 августа 2023

В ролях: Франк Дюбоск, Ор Атика, Алексис Михалик, Аннелиза Эсм, Элена Ногерра, Венсан Мартен, Ксавье Робик, Артюр Шуанет, Сван Жулен, Виолетта Гийон, Илан Дебрабан, Эван Патюрель, Роман Ланкри

Режиссер: Людовик Бернар

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франк Дюбоск   франция   фильм   комедии   Алексис Михалик   Людовик Бернар   Ор Атика   Аннелиза Эсм   Элена Ногерра   Венсан Мартен   Ксавье Робик   Артюр Шуанет   Сван Жулен   Виолетта Гийон   Илан Дебрабан   Эван Патюрель   Роман Ланкри   2023   
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