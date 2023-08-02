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Трейлер фильма "Баба Яга спасает мир" (2023)

Трейлер фильма "Баба Яга спасает мир" (2023)

Автор:
02 августа 2023 12:29
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Карен Захаров   Ян Цапник   Людмила Артемьева   Савелий Кудряшов   фильм   олеся железняк   Григорий Сиятвинда   комедии   приключения   глафира тарханова   Сергей Стёпин   Алексей Дмитриев   марат башаров   Ольга Науменко   Александр Сибирцев   Василиса Немцова   Светлана Малахова   Валерия Кристиансен   Полина Бахтигозина   Иван Рудометкин   Ирина Чипиженко   2023   Александр Ильин   
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Любопытный школьник Сенька каким-то чудом попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают, что заклятие больше не действует, и пробуждение зловещего волшебства и давно поверженных врагов — лишь вопрос времени.

Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется жаждущий мести Кощей Бессмертный, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад.

Страна: Россия

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 3 августа 2023

В ролях: Глафира Тарханова, Ян Цапник, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Алексей Дмитриев, Александр Ильин, Савелий Кудряшов, Марат Башаров, Ольга Науменко, Сергей Стёпин, Александр Сибирцев, Василиса Немцова, Светлана Малахова, Валерия Кристиансен, Полина Бахтигозина, Иван Рудометкин, Ирина Чипиженко

Режиссер: Карен Захаров

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Россия   Карен Захаров   Ян Цапник   Людмила Артемьева   Савелий Кудряшов   фильм   олеся железняк   Григорий Сиятвинда   комедии   приключения   глафира тарханова   Сергей Стёпин   Алексей Дмитриев   марат башаров   Ольга Науменко   Александр Сибирцев   Василиса Немцова   Светлана Малахова   Валерия Кристиансен   Полина Бахтигозина   Иван Рудометкин   Ирина Чипиженко   2023   Александр Ильин   
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