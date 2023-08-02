Трейлер фильма "Баба Яга спасает мир" (2023)

Чтобы наложить заклятие снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется жаждущий мести Кощей Бессмертный, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад.

Страна: Россия

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 3 августа 2023

В ролях: Глафира Тарханова, Ян Цапник, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Алексей Дмитриев, Александр Ильин, Савелий Кудряшов, Марат Башаров, Ольга Науменко, Сергей Стёпин, Александр Сибирцев, Василиса Немцова, Светлана Малахова, Валерия Кристиансен, Полина Бахтигозина, Иван Рудометкин, Ирина Чипиженко

Режиссер: Карен Захаров