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Трейлер фильма "Девичник: Убойная ночь" (2023)

Трейлер фильма "Девичник: Убойная ночь" (2023)

Автор:
28 июля 2023 14:00
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мэгги Кью   США   фильм   боевики   триллеры   Нил ЛаБут   Кэт Фостер   Джеймс Карпинелло   Джиа Кровэтин   Ито Агайере   Хайди Куан   КэйЛин Дюррел Джоунс   Лейт Уоллшлегер   Трейса Гари   Кирстин Ли   Рошни Шукла   Уильям Рот   Трэвис Хаммер   2023   
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Восемь девушек отправляются на девичник на отдаленной ферме в Калифорнийских холмах. Во время вечеринки злоумышленники в масках окружают дом и начинают обстреливать гостей. Одна из тусовщиц Тесс, ветеран иракской войны, которая преодолевает свои травмы и борется с трудностями в общении с людьми, берет на себя руководство в противостоянии нападающим и пытается защитить себя и других в эту темную ночь.

Страна: США

Жанр: боевик, триллер

Дата выхода в России: 27 июля 2023

В ролях: Мэгги Кью, Кэт Фостер, Джеймс Карпинелло, Джиа Кровэтин, Трэвис Хаммер, Ито Агайере, Хайди Куан, КэйЛин Дюррел Джоунс, Лейт Уоллшлегер, Трейса Гари, Кирстин Ли, Рошни Шукла, Уильям Рот

Режиссер: Нил ЛаБут

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мэгги Кью   США   фильм   боевики   триллеры   Нил ЛаБут   Кэт Фостер   Джеймс Карпинелло   Джиа Кровэтин   Ито Агайере   Хайди Куан   КэйЛин Дюррел Джоунс   Лейт Уоллшлегер   Трейса Гари   Кирстин Ли   Рошни Шукла   Уильям Рот   Трэвис Хаммер   2023   
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2  комментария
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10k
Борис Карабанов 56 минут назад
"Ах зачем же, зачем в эту тёмную ночь..."
Надеюсь, образ русского в виде пьяного неопрятного мерзавца-злодея в ушанке и красных погонах будет там присутствовать? Ну, хотя бы на втором плане, мельком?
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5k
BenderRodriguez 21 минуту назад
Как всегда, страдающая от абьюзеров ветеранша будет крушить мужиков направо и налево.
У них что вообще фантазии нет? Ну одно и тоже каждый раз.
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