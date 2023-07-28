Трейлер фильма "Девичник: Убойная ночь" (2023)

Восемь девушек отправляются на девичник на отдаленной ферме в Калифорнийских холмах. Во время вечеринки злоумышленники в масках окружают дом и начинают обстреливать гостей. Одна из тусовщиц Тесс, ветеран иракской войны, которая преодолевает свои травмы и борется с трудностями в общении с людьми, берет на себя руководство в противостоянии нападающим и пытается защитить себя и других в эту темную ночь.