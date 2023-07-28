Трейлер фильма "Девичник: Убойная ночь" (2023)

Восемь девушек отправляются на девичник на отдаленной ферме в Калифорнийских холмах. Во время вечеринки злоумышленники в масках окружают дом и начинают обстреливать гостей. Одна из тусовщиц Тесс, ветеран иракской войны, которая преодолевает свои травмы и борется с трудностями в общении с людьми, берет на себя руководство в противостоянии нападающим и пытается защитить себя и других в эту темную ночь.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 27 июля 2023
В ролях: Мэгги Кью, Кэт Фостер, Джеймс Карпинелло, Джиа Кровэтин, Трэвис Хаммер, Ито Агайере, Хайди Куан, КэйЛин Дюррел Джоунс, Лейт Уоллшлегер, Трейса Гари, Кирстин Ли, Рошни Шукла, Уильям Рот
Режиссер: Нил ЛаБут
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Надеюсь, образ русского в виде пьяного неопрятного мерзавца-злодея в ушанке и красных погонах будет там присутствовать? Ну, хотя бы на втором плане, мельком?
У них что вообще фантазии нет? Ну одно и тоже каждый раз.