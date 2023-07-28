Трейлер фильма "За Палыча!" (2023)

У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз «вопросик» решается не так, как ждал Тема.