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Трейлер фильма "За Палыча!" (2023)

Трейлер фильма "За Палыча!" (2023)

Автор:
28 июля 2023 13:47
Сообщество : Кино
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У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз «вопросик» решается не так, как ждал Тема.

По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник дорожной стычки в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию – в войска ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь ему предстоит сделать выбор: вернуться к успешной жизни или вступиться за Палыча!


Страна: Россия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 27 июля 2023

В ролях: Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Фёдор Лавров, Ирина Пегова, Екатерина Лисина, Иван Охлобыстин, Александр Лыков, Полина Давыдова, Алексей Шевченков, Кузьма Котрелёв, Павел Абраменков, Денис Кузнецов, Вячеслав Шихалеев, Константин Симонов, Глеб Пускепалис, Валерий Баринов, Александр Давыдов, Олеся Быкодёрова, Алексей Дмитриев, Андрей Давыдов, Евгения Лях, Вячеслав Субраков, Андрей Богатырев, Алексей Ильин

Режиссер: Андрей Богатырев

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фёдор лавров   Евгения Лях   Россия   Алексей Шевченков   Павел Абраменков   Вячеслав Шихалеев   Андрей Богатырев   Евгений Зарубин   фильм   комедии   Сергей Шакуров   Екатерина Лисина   Полина Давыдова   иван охлобыстин   Кузьма Котрелёв   Денис Кузнецов   Константин Симонов   Глеб Пускепалис   Валерий Баринов   Александр Давыдов   Олеся Быкодёрова   Андрей Давыдов   Вячеслав Субраков   Андрей Богатырев   Алексей Ильин   Алексей Дмитриев   Александр Лыков   Александр Самойленко   2023   Ирина Пегова   
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