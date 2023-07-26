Трейлер фильма "Рубеж выживания" (2023)

Четверо специалистов, обслуживающих сверхсекретный объект, уже давно работают посреди океана без связи с внешним миром. Когда ресурсы подходят к концу, а на контакт с ними никто не выходит, напряжение начинает возрастать. Приборы показывают приближение шторма, на горизонте появляется не подающий сигналов корабль. Команда начинает подозревать, что оказалась пешкой в чьей-то зловещей игре.