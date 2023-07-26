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Трейлер фильма "Рубеж выживания" (2023)

Трейлер фильма "Рубеж выживания" (2023)

Автор:
26 июля 2023 13:50
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   драмы   Танел Тоом   фантастика   Люсьен Лависконт   Томас Кречман   Бен Пуллен   Карин Таммару   Ян Эрик Эхренберг   Моника Туви   Мартин МакКенн   триллер   кейт босворт   Великобритания   2023   
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Четверо специалистов, обслуживающих сверхсекретный объект, уже давно работают посреди океана без связи с внешним миром. Когда ресурсы подходят к концу, а на контакт с ними никто не выходит, напряжение начинает возрастать. Приборы показывают приближение шторма, на горизонте появляется не подающий сигналов корабль. Команда начинает подозревать, что оказалась пешкой в чьей-то зловещей игре.

Чтобы выбраться из ловушки и выжить, им придется разгадать тайну последнего рубежа.

Страна: Великобритания

Жанр: фантастика, драма, триллер

Дата выхода в России: 20 июля 2023

В ролях: Кейт Босворт, Люсьен Лависконт, Мартин МакКенн, Томас Кречман, Бен Пуллен, Карин Таммару, Ян Эрик Эхренберг, Моника Туви

Режиссер: Танел Тоом

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   драмы   Танел Тоом   фантастика   Люсьен Лависконт   Томас Кречман   Бен Пуллен   Карин Таммару   Ян Эрик Эхренберг   Моника Туви   Мартин МакКенн   триллер   кейт босворт   Великобритания   2023   
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2  комментария
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460
Зайцев 9 минут назад
Слабенький фильм
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23k
Евгений Минуту назад
И скорее всего во всём русские виноваты.
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