Трейлер мультфильма "Просто супер" (2022)

11-летняя Хедвиг мечтает быть похожей на своего знаменитого отца-супергероя и совершать отчаянные поступки. Но в жизни она неуклюжий и нерасторопный подросток, над которым посмеиваются одноклассники. Даже отец не верит в ее способности. Своим преемником он хочет сделать ловкого и спортивного племянника Адриана. Сама же Хедвиг не сдается.