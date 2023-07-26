Трейлер мультфильма "Просто супер" (2022)

11-летняя Хедвиг мечтает быть похожей на своего знаменитого отца-супергероя и совершать отчаянные поступки. Но в жизни она неуклюжий и нерасторопный подросток, над которым посмеиваются одноклассники. Даже отец не верит в ее способности. Своим преемником он хочет сделать ловкого и спортивного племянника Адриана. Сама же Хедвиг не сдается.
С помощью эксцентричной бабушки, но втайне от отца она примеряет волшебный костюм. В нем заключена суперсила, справиться с которой не так-то просто.
Страна: Норвегия
Жанр: приключения, семейный
Дата выхода в России: 20 июля 2023
Роли озвучивали: Хенника Хуусе, Тобиас Зантельман, Шарлотт Фрогнер, Кари Симонсен, Атле Антонсен, Лине Верндал, Йоханнес Кьернес, Тодд Бишоп Монрад Виствен, Деста Марие Беедер, Хенриетте Маро
Режиссер: Расмус Андре Сивертсен
Источник:
Источник: