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Трейлер мультфильма "Просто супер" (2022)

Трейлер мультфильма "Просто супер" (2022)

Автор:
26 июля 2023 13:10
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   норвегия   приключения   Хенника Хуусе   Тобиас Зантельман   Шарлотт Фрогнер   Кари Симонсен   Атле Антонсен   Лине Верндал   Йоханнес Кьернес   Тодд Бишоп Монрад Виствен   Деста Марие Беедер   Хенриетте Маро   семейный   Расмус Андре Сивертсен   
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11-летняя Хедвиг мечтает быть похожей на своего знаменитого отца-супергероя и совершать отчаянные поступки. Но в жизни она неуклюжий и нерасторопный подросток, над которым посмеиваются одноклассники. Даже отец не верит в ее способности. Своим преемником он хочет сделать ловкого и спортивного племянника Адриана. Сама же Хедвиг не сдается.

С помощью эксцентричной бабушки, но втайне от отца она примеряет волшебный костюм. В нем заключена суперсила, справиться с которой не так-то просто.

Страна: Норвегия

Жанр: приключения, семейный

Дата выхода в России: 20 июля 2023

Роли озвучивали: Хенника Хуусе, Тобиас Зантельман, Шарлотт Фрогнер, Кари Симонсен, Атле Антонсен, Лине Верндал, Йоханнес Кьернес, Тодд Бишоп Монрад Виствен, Деста Марие Беедер, Хенриетте Маро

Режиссер: Расмус Андре Сивертсен

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   норвегия   приключения   Хенника Хуусе   Тобиас Зантельман   Шарлотт Фрогнер   Кари Симонсен   Атле Антонсен   Лине Верндал   Йоханнес Кьернес   Тодд Бишоп Монрад Виствен   Деста Марие Беедер   Хенриетте Маро   семейный   Расмус Андре Сивертсен   
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