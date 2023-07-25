Трейлер фильма "Рай для дурака" (2023)

Знаменитый актер отказывается выходить на съемочную площадку. Судьба картины под вопросом. И тут продюсер встречает на улице человека, похожего на своего капризного актера, как две капли воды. Вместе со сценаристом и непредсказуемым режиссером он решает использовать его как двойника для съемок и не только.