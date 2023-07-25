FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11889 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Рай для дурака" (2023)

Трейлер фильма "Рай для дурака" (2023)

Автор:
25 июля 2023 13:00
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джон Малкович   США   Гленн Хауэртон   фильм   Чарли Дэй   Чарли Дэй   Джимми Симпсон   кен джонг   джейсон судейкис   Эди Фалко   джейсон бейтман   Коммон   Кэтрин МакНамара   Джиллиан Белл   Аланна Юбэк   Дин Норрис   Лэнс Барбер   Норма Малдонадо   Бретт Вагнер   Мэри Элизабет Эллис   Линдон Смит   Эллисон Пейдж   Линдсей Мусил   комедии   Майкл Рэй Эскамиллья   Рэй Лиотта   Трэвис Фиммел   эдриан броуди   Стив Култер   Кейт Бекинсейл   2023   
892
1
1

Знаменитый актер отказывается выходить на съемочную площадку. Судьба картины под вопросом. И тут продюсер встречает на улице человека, похожего на своего капризного актера, как две капли воды. Вместе со сценаристом и непредсказуемым режиссером он решает использовать его как двойника для съемок и не только.

Страна: США

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 20 июля 2023

В ролях: Чарли Дэй, Кен Джонг, Кейт Бекинсейл, Рэй Лиотта, Джон Малкович, Джейсон Судейкис, Эдриан Броуди, Эди Фалко, Джейсон Бейтман, Коммон, Кэтрин МакНамара, Трэвис Фиммел, Джимми Симпсон, Джиллиан Белл, Аланна Юбэк, Дин Норрис, Гленн Хауэртон, Стив Култер, Лэнс Барбер, Норма Малдонадо, Бретт Вагнер, Мэри Элизабет Эллис, Линдон Смит, Эллисон Пейдж, Линдсей Мусил, Майкл Рэй Эскамиллья

Режиссер: Чарли Дэй

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джон Малкович   США   Гленн Хауэртон   фильм   Чарли Дэй   Чарли Дэй   Джимми Симпсон   кен джонг   джейсон судейкис   Эди Фалко   джейсон бейтман   Коммон   Кэтрин МакНамара   Джиллиан Белл   Аланна Юбэк   Дин Норрис   Лэнс Барбер   Норма Малдонадо   Бретт Вагнер   Мэри Элизабет Эллис   Линдон Смит   Эллисон Пейдж   Линдсей Мусил   комедии   Майкл Рэй Эскамиллья   Рэй Лиотта   Трэвис Фиммел   эдриан броуди   Стив Култер   Кейт Бекинсейл   2023   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283492



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Но можно купить тяжёлое одеяло...

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Юмор#аварии#кино#забавно#шоу бизнес#факты#Еда
#люди#интересно#Прикол#интересное#авто аварии#США#фильм#Россия#Автовсячина#Китай
#в мире#автомир#животные#ДТП#история#подборка#СССР#красота#собака#птицы

На что жалуетесь?

Вернуться