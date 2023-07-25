Трейлер фильма "Рай для дурака" (2023)

Знаменитый актер отказывается выходить на съемочную площадку. Судьба картины под вопросом. И тут продюсер встречает на улице человека, похожего на своего капризного актера, как две капли воды. Вместе со сценаристом и непредсказуемым режиссером он решает использовать его как двойника для съемок и не только.
Страна: США
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 20 июля 2023
В ролях: Чарли Дэй, Кен Джонг, Кейт Бекинсейл, Рэй Лиотта, Джон Малкович, Джейсон Судейкис, Эдриан Броуди, Эди Фалко, Джейсон Бейтман, Коммон, Кэтрин МакНамара, Трэвис Фиммел, Джимми Симпсон, Джиллиан Белл, Аланна Юбэк, Дин Норрис, Гленн Хауэртон, Стив Култер, Лэнс Барбер, Норма Малдонадо, Бретт Вагнер, Мэри Элизабет Эллис, Линдон Смит, Эллисон Пейдж, Линдсей Мусил, Майкл Рэй Эскамиллья
Режиссер: Чарли Дэй
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