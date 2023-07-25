Трейлер фильма "Кошмар" (2022)

Мона и Робби — молодая влюбленная пара. Робби горит желанием создать семью, несмотря на колебания Моны. Не так давно он нашел работу мечты, и они с Моной переехали в просторную, но обветшалую квартиру. Пара не обращает внимания на постоянные ссоры и крики соседей, но вскоре Мону начинают одолевать кошмары. Чем ближе ночь, тем разница между сном и реальностью становится все менее уловимой.
Постепенно ситуация выходят из-под контроля, и Мона убеждается, что ей и её нерожденному ребенку угрожает опасность с того света.
Страна: Норвегия
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 20 июля 2023
В ролях: Элли Харбо, Херман Тёммерос, Деннис Стурхёй, Пребен Ходнеланд, Петер Фёрде, Сири Блэк Ндиайе, Гине Тересе Гроннер
Режиссер: Кьерсти Хелен Расмуссен
Источник:
Источник: