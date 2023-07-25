Трейлер фильма "Кошмар" (2022)

Мона и Робби — молодая влюбленная пара. Робби горит желанием создать семью, несмотря на колебания Моны. Не так давно он нашел работу мечты, и они с Моной переехали в просторную, но обветшалую квартиру. Пара не обращает внимания на постоянные ссоры и крики соседей, но вскоре Мону начинают одолевать кошмары. Чем ближе ночь, тем разница между сном и реальностью становится все менее уловимой.