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Трейлер фильма "Кошмар" (2022)

Трейлер фильма "Кошмар" (2022)

Автор:
25 июля 2023 13:23
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   норвегия   фильм   Кьерсти Хелен Расмуссен   Элли Харбо   Херман Тёммерос   Деннис Стурхёй   Пребен Ходнеланд   Петер Фёрде   Сири Блэк Ндиайе   ужасы   Гине Тересе Гроннер   
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Мона и Робби — молодая влюбленная пара. Робби горит желанием создать семью, несмотря на колебания Моны. Не так давно он нашел работу мечты, и они с Моной переехали в просторную, но обветшалую квартиру. Пара не обращает внимания на постоянные ссоры и крики соседей, но вскоре Мону начинают одолевать кошмары. Чем ближе ночь, тем разница между сном и реальностью становится все менее уловимой.

Постепенно ситуация выходят из-под контроля, и Мона убеждается, что ей и её нерожденному ребенку угрожает опасность с того света.

Страна: Норвегия

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 20 июля 2023

В ролях: Элли Харбо, Херман Тёммерос, Деннис Стурхёй, Пребен Ходнеланд, Петер Фёрде, Сири Блэк Ндиайе, Гине Тересе Гроннер

Режиссер: Кьерсти Хелен Расмуссен

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   норвегия   фильм   Кьерсти Хелен Расмуссен   Элли Харбо   Херман Тёммерос   Деннис Стурхёй   Пребен Ходнеланд   Петер Фёрде   Сири Блэк Ндиайе   ужасы   Гине Тересе Гроннер   
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