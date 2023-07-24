FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11885 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер мультфильма "Катак. Ледниковый побег" (2023)

Трейлер мультфильма "Катак. Ледниковый побег" (2023)

Автор:
24 июля 2023 13:40
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Артур Холден   Марк Камачо   Кристин Даллер-Дюпон   Николя Лемей   Александр Бейкон   Джефф Будро   Ив Жак   Роберт Нейлор   Жинетт Рено   Скайлер Кларк   Рено Ласель-Бурдон   Джереми Десбьен   Людивин Рединг   Нэнси Бернье   Уайтт Боуэн   Бенуа Бриер   Мартин Дрейнвилл   Ричард М Дюмон   Мари-Тереза Фортен   Кэролан Фуше   Анджела Галуппо   Эмили Джоссет   Максим Ле Флагуас   Жак Леблан   Полин Литтл   Жоанна Левелье   Жюстин Мейджор   мультфильм   Марио Сент-Аман   Теренс Скамелл   Гилен Трембле   Илана Закон   комедии   приключения   Канада   2023   
823
1
1

Катак и его верный друг, морской конек Тим, отправляются на Великий Север. Подводный мир полон приключений, ведь там обитают не только его добрые братья-белухи. Забавные ситуации, в которые попадают друзья, чередуются с опасностью, исходящей от китов и белых медведей. Путешествие будет не таким легким, как они думали.

Страна: Канада

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 20 июля 2023

Роли озвучивали: Александр Бейкон, Джефф Будро, Ив Жак, Марк Камачо, Роберт Нейлор, Артур Холден, Жинетт Рено, Скайлер Кларк, Рено Ласель-Бурдон, Джереми Десбьен, Людивин Рединг, Нэнси Бернье, Уайтт Боуэн, Бенуа Бриер, Мартин Дрейнвилл, Ричард М Дюмон, Мари-Тереза Фортен, Кэролан Фуше, Анджела Галуппо, Эмили Джоссет, Максим Ле Флагуас, Жак Леблан, Полин Литтл, Жоанна Левелье, Жюстин Мейджор, Марио Сент-Аман, Теренс Скамелл, Гилен Трембле, Илана Закон

Режиссер: Кристин Даллер-Дюпон, Николя Лемей

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Артур Холден   Марк Камачо   Кристин Даллер-Дюпон   Николя Лемей   Александр Бейкон   Джефф Будро   Ив Жак   Роберт Нейлор   Жинетт Рено   Скайлер Кларк   Рено Ласель-Бурдон   Джереми Десбьен   Людивин Рединг   Нэнси Бернье   Уайтт Боуэн   Бенуа Бриер   Мартин Дрейнвилл   Ричард М Дюмон   Мари-Тереза Фортен   Кэролан Фуше   Анджела Галуппо   Эмили Джоссет   Максим Ле Флагуас   Жак Леблан   Полин Литтл   Жоанна Левелье   Жюстин Мейджор   мультфильм   Марио Сент-Аман   Теренс Скамелл   Гилен Трембле   Илана Закон   комедии   приключения   Канада   2023   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283484



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Креативный подход

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#машина#интересное#Россия#кино#забавно#Автовсячина#добро
#люди#интересно#Прикол#СССР#ДТП#аварии#факты#США#кот#Индия
#в мире#животные#автомобили#история#подборка#Еда#авто аварии#шоу бизнес#Канада#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться