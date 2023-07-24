Трейлер мультфильма "Катак. Ледниковый побег" (2023)

Катак и его верный друг, морской конек Тим, отправляются на Великий Север. Подводный мир полон приключений, ведь там обитают не только его добрые братья-белухи. Забавные ситуации, в которые попадают друзья, чередуются с опасностью, исходящей от китов и белых медведей. Путешествие будет не таким легким, как они думали.