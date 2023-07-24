Трейлер мультфильма "Катак. Ледниковый побег" (2023)

Катак и его верный друг, морской конек Тим, отправляются на Великий Север. Подводный мир полон приключений, ведь там обитают не только его добрые братья-белухи. Забавные ситуации, в которые попадают друзья, чередуются с опасностью, исходящей от китов и белых медведей. Путешествие будет не таким легким, как они думали.
Страна: Канада
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 20 июля 2023
Роли озвучивали: Александр Бейкон, Джефф Будро, Ив Жак, Марк Камачо, Роберт Нейлор, Артур Холден, Жинетт Рено, Скайлер Кларк, Рено Ласель-Бурдон, Джереми Десбьен, Людивин Рединг, Нэнси Бернье, Уайтт Боуэн, Бенуа Бриер, Мартин Дрейнвилл, Ричард М Дюмон, Мари-Тереза Фортен, Кэролан Фуше, Анджела Галуппо, Эмили Джоссет, Максим Ле Флагуас, Жак Леблан, Полин Литтл, Жоанна Левелье, Жюстин Мейджор, Марио Сент-Аман, Теренс Скамелл, Гилен Трембле, Илана Закон
Режиссер: Кристин Даллер-Дюпон, Николя Лемей
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