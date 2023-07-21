Трейлер фильма "Жанна Дюбарри" (2023)

После знакомства с куртизанкой у короля вновь пробуждается вкус к жизни — настолько сильно, что он больше не может жить без Жанны и делает её своей официальной фавориткой. Однако, никто не желает видеть во главе двора простолюдинку, правящую королем.

Страна: Франция

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 20 июля 2023

В ролях: Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн, Пьер Ришар, Мельвиль Пупо, Ноэми Львовски, Паскаль Греггори, Марианна Баслер, Индия Аир, Сюзанна де Бек, Робен Ренуччи, Патрик Д'Ассумсао, Рафаэль Кенар, Натали Ришар, Миша Леско, Джованни Пуччи, Капюсин Вальмари, Венсан Коломб, Бернар Ниссиль, Каролина Шаниольё, Ибрагим Яффа, Александр Стикер, Люна Карпи, Диего Ле Фюр, Полин Поллман, Эрик Дениз, Жан-Ноэль Мартен, Венсан Шмитт, Грегуар Остерманн, Лоран Гревилль, Юрген Доринг, Корали Руссье, Орели Верийон

Режиссер: Майвенн