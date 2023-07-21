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Трейлер фильма "Жанна Дюбарри" (2023)

Трейлер фильма "Жанна Дюбарри" (2023)

Автор:
21 июля 2023 16:05
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   майвенн   майвенн   Джонни Депп   Ноэми Львовски   Паскаль Греггори   Марианна Баслер   Индия Аир   Сюзанна де Бек   Робен Ренуччи   Патрик Д'Ассумсао   Капюсин Вальмари   Венсан Коломб   Бернар Ниссиль   Каролина Шаниольё   Ибрагим Яффа   Александр Стикер   Люна Карпи   Диего Ле Фюр   Полин Поллман   Эрик Дениз   Жан-Ноэль Мартен   Венсан Шмитт   Грегуар Остерманн   Лоран Гревилль   Юрген Доринг   Корали Руссье   Орели Верийон   Мельвиль Пупо   фильм   драмы   Натали Ришар   Биографический   Бенжамен Лаверн   Рафаэль Кенар   Джованни Пуччи   Миша Леско   2023   Пьер Ришар   
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Жанна Вобернье, женщина из низшего сословия, выбивается из нищеты при помощи женских чар. Ее покровитель, граф Дюбарри, разбогатевший благодаря любовным интригам Жанны, желает представить ее королю и организует свидание через влиятельного герцога де Ришелье. Встреча выходит далеко за рамки его ожиданий — Жанна влюбляет в себя Людовика XV с первого взгляда своей непосредственностью.

После знакомства с куртизанкой у короля вновь пробуждается вкус к жизни — настолько сильно, что он больше не может жить без Жанны и делает её своей официальной фавориткой. Однако, никто не желает видеть во главе двора простолюдинку, правящую королем.

Страна: Франция

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 20 июля 2023

В ролях: Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн, Пьер Ришар, Мельвиль Пупо, Ноэми Львовски, Паскаль Греггори, Марианна Баслер, Индия Аир, Сюзанна де Бек, Робен Ренуччи, Патрик Д'Ассумсао, Рафаэль Кенар, Натали Ришар, Миша Леско, Джованни Пуччи, Капюсин Вальмари, Венсан Коломб, Бернар Ниссиль, Каролина Шаниольё, Ибрагим Яффа, Александр Стикер, Люна Карпи, Диего Ле Фюр, Полин Поллман, Эрик Дениз, Жан-Ноэль Мартен, Венсан Шмитт, Грегуар Остерманн, Лоран Гревилль, Юрген Доринг, Корали Руссье, Орели Верийон

Режиссер: Майвенн

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   майвенн   майвенн   Джонни Депп   Ноэми Львовски   Паскаль Греггори   Марианна Баслер   Индия Аир   Сюзанна де Бек   Робен Ренуччи   Патрик Д'Ассумсао   Капюсин Вальмари   Венсан Коломб   Бернар Ниссиль   Каролина Шаниольё   Ибрагим Яффа   Александр Стикер   Люна Карпи   Диего Ле Фюр   Полин Поллман   Эрик Дениз   Жан-Ноэль Мартен   Венсан Шмитт   Грегуар Остерманн   Лоран Гревилль   Юрген Доринг   Корали Руссье   Орели Верийон   Мельвиль Пупо   фильм   драмы   Натали Ришар   Биографический   Бенжамен Лаверн   Рафаэль Кенар   Джованни Пуччи   Миша Леско   2023   Пьер Ришар   
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36k
russger 3 минуты назад
Безумно интересно
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