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Трейлер фильма "Кукла. Реинкарнация зла" (2023)

Трейлер фильма "Кукла. Реинкарнация зла" (2023)

Автор:
19 июля 2023 13:02
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Суколлават Канарот   Таньяфат Маюралеела   Ниттха Джираюнгюрн   Пенпак Сирикул   Намфон Пакди   Супитак Чацуриявонг   Натнифапорм Ингаморнрат   Павариса Суратин   Софон Сакдафисит   таиланд   фильм   триллеры   ужасы   2023   
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Семейная пара сдает свое жилье новым жильцам. Вскоре выясняется, что в их доме проводится странный ритуал с куклами. По древней легенде в куклах могут быть заключены души умерших. Хозяевам дома придется выяснить, кого пытаются возродить из кукол и кто управляет всем обрядом.

Страна: Таиланд

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 13 июля 2023

В ролях: Суколлават Канарот, Таньяфат Маюралеела, Ниттха Джираюнгюрн, Пенпак Сирикул, Намфон Пакди, Супитак Чацуриявонг, Натнифапорм Ингаморнрат, Павариса Суратин

Режиссер: Софон Сакдафисит

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Суколлават Канарот   Таньяфат Маюралеела   Ниттха Джираюнгюрн   Пенпак Сирикул   Намфон Пакди   Супитак Чацуриявонг   Натнифапорм Ингаморнрат   Павариса Суратин   Софон Сакдафисит   таиланд   фильм   триллеры   ужасы   2023   
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