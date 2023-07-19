Трейлер фильма "Кукла. Реинкарнация зла" (2023)

Семейная пара сдает свое жилье новым жильцам. Вскоре выясняется, что в их доме проводится странный ритуал с куклами. По древней легенде в куклах могут быть заключены души умерших. Хозяевам дома придется выяснить, кого пытаются возродить из кукол и кто управляет всем обрядом.
Страна: Таиланд
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 13 июля 2023
В ролях: Суколлават Канарот, Таньяфат Маюралеела, Ниттха Джираюнгюрн, Пенпак Сирикул, Намфон Пакди, Супитак Чацуриявонг, Натнифапорм Ингаморнрат, Павариса Суратин
Режиссер: Софон Сакдафисит
Источник:
Источник: