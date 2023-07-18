Трейлер фильма "Круче некуда" (2023)

В будущем битвы за нефть захватили весь мир. Когда команда международных преступников захватывает заложников, чтобы провернуть крупнейшее ограбление, только два человека оказываются в силах остановить их. Это два наемника по разные стороны конфликта, их план совершенно безумен, но они должны прорваться через град пуль и песчаные бури. Даже если терпеть друг друга не могут.
Страна: Китай, США
Жанр: комедия, боевик
Дата выхода в России: 13 июля 2023
В ролях: Джеки Чан, Джон Сина, Пилу Асбек, Амадеус Серафини, Макс Хуан, Гун Цзюнь, Ма Ли, Михаэль Колтес, Тим Ман, Кайл Шапиро, Темур Мамисашвили, Рейчел Холоуэй, Чжэньвэй Ван, Марвин Буве
Режиссер: Скотт Во
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