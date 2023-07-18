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Трейлер фильма "Круче некуда" (2023)

Трейлер фильма "Круче некуда" (2023)

Автор:
18 июля 2023 13:07
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Тим Ман   Кайл Шапиро   Рейчел Холоуэй   Чжэньвэй Ван   Марвин Буве   Китай   США   фильм   боевики   комедии   Темур Мамисашвили   джеки чан   Джон Сина   2023   Скотт Во   пилу асбек   Амадеус Серафини   Макс Хуан   Гун Цзюнь   Ма Ли   Михаэль Колтес   
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В будущем битвы за нефть захватили весь мир. Когда команда международных преступников захватывает заложников, чтобы провернуть крупнейшее ограбление, только два человека оказываются в силах остановить их. Это два наемника по разные стороны конфликта, их план совершенно безумен, но они должны прорваться через град пуль и песчаные бури. Даже если терпеть друг друга не могут.

Страна: Китай, США

Жанр: комедия, боевик

Дата выхода в России: 13 июля 2023

В ролях: Джеки Чан, Джон Сина, Пилу Асбек, Амадеус Серафини, Макс Хуан, Гун Цзюнь, Ма Ли, Михаэль Колтес, Тим Ман, Кайл Шапиро, Темур Мамисашвили, Рейчел Холоуэй, Чжэньвэй Ван, Марвин Буве

Режиссер: Скотт Во

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Тим Ман   Кайл Шапиро   Рейчел Холоуэй   Чжэньвэй Ван   Марвин Буве   Китай   США   фильм   боевики   комедии   Темур Мамисашвили   джеки чан   Джон Сина   2023   Скотт Во   пилу асбек   Амадеус Серафини   Макс Хуан   Гун Цзюнь   Ма Ли   Михаэль Колтес   
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2  комментария
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10k
Бритва Час назад
что-то мемное?
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24k
AzuveR 17 минут назад
Обязательно посмотрю. Уважаю Джеки.
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