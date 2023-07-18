FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11869 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Злые соседи" (2022)

Трейлер фильма "Злые соседи" (2022)

Автор:
18 июля 2023 12:31
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дайана Уайлд   Эшли Бенсон   США   фильм   комедии   Стелио Саванте   Чич Марин   Бобби Каннавале   2022   Уоррен Брок   Чарли Кесслер   Фрэнк Лангелла   Стокард Чаннинг   Кэндис Берген   Патрик Томас О'Брайэн   Катрин Эрбе   кирнан шипка   Кэтрин Паркер   Джаред Гилман   Тодд Рэндалл   Кья   Вуди Уилсон Холл   Сезар Д'Ла Торре   Фейт Мерфи   Валери Роуз   Барт Самнер   
829
1
1

Гарри — пожилой ворчливый писатель, живущий со своей собакой. Его жизнь была идеальной, пока загадочный сосед не решил построить себе огромный особняк. Все мы сталкивались по жизни с тем, что соседи затевают капитальный ремонт. Вот и Гарри становится невольным заложником такой ситуации. Сумеет ли Гарри совладать с собой или все же его месть соседу станет блюдом, которое подают холодным?

Страна: США

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 13 июля 2023

В ролях: Фрэнк Лангелла, Стокард Чаннинг, Чич Марин, Эшли Бенсон, Бобби Каннавале, Кэндис Берген, Патрик Томас О'Брайэн, Катрин Эрбе, Кирнан Шипка, Кэтрин Паркер, Джаред Гилман, Стелио Саванте, Тодд Рэндалл, Кья, Вуди Уилсон Холл, Сезар Д'Ла Торре, Дайана Уайлд, Фейт Мерфи, Валери Роуз, Барт Самнер

Режиссер: Уоррен Брок, Чарли Кесслер

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Дайана Уайлд   Эшли Бенсон   США   фильм   комедии   Стелио Саванте   Чич Марин   Бобби Каннавале   2022   Уоррен Брок   Чарли Кесслер   Фрэнк Лангелла   Стокард Чаннинг   Кэндис Берген   Патрик Томас О'Брайэн   Катрин Эрбе   кирнан шипка   Кэтрин Паркер   Джаред Гилман   Тодд Рэндалл   Кья   Вуди Уилсон Холл   Сезар Д'Ла Торре   Фейт Мерфи   Валери Роуз   Барт Самнер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283474



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Дождались на старость лет
Дождались на старость лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучше любого Тиндера

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#факты#машина#забавно#удивительно#Еда#Ynews#спасение
#животные#люди#Юмор#кино#дети#знаменитости#драка#новости#подборка#красота
#в мире#интересное#Прикол#Россия#ДТП#шоу бизнес#фильм#сарказм#собака#водитель

На что жалуетесь?

Вернуться