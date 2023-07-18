Трейлер фильма "Злые соседи" (2022)

Гарри — пожилой ворчливый писатель, живущий со своей собакой. Его жизнь была идеальной, пока загадочный сосед не решил построить себе огромный особняк. Все мы сталкивались по жизни с тем, что соседи затевают капитальный ремонт. Вот и Гарри становится невольным заложником такой ситуации. Сумеет ли Гарри совладать с собой или все же его месть соседу станет блюдом, которое подают холодным?