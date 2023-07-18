Трейлер фильма "Злые соседи" (2022)

Гарри — пожилой ворчливый писатель, живущий со своей собакой. Его жизнь была идеальной, пока загадочный сосед не решил построить себе огромный особняк. Все мы сталкивались по жизни с тем, что соседи затевают капитальный ремонт. Вот и Гарри становится невольным заложником такой ситуации. Сумеет ли Гарри совладать с собой или все же его месть соседу станет блюдом, которое подают холодным?
Страна: США
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 13 июля 2023
В ролях: Фрэнк Лангелла, Стокард Чаннинг, Чич Марин, Эшли Бенсон, Бобби Каннавале, Кэндис Берген, Патрик Томас О'Брайэн, Катрин Эрбе, Кирнан Шипка, Кэтрин Паркер, Джаред Гилман, Стелио Саванте, Тодд Рэндалл, Кья, Вуди Уилсон Холл, Сезар Д'Ла Торре, Дайана Уайлд, Фейт Мерфи, Валери Роуз, Барт Самнер
Режиссер: Уоррен Брок, Чарли Кесслер
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