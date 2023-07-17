Трейлер фильма "Джонни" (2023)

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Конец 1980-х. Молодой рок-музыкант сталкивается с разнообразными трудностями. Пройдя их, он остаётся собой, однако «остаться собой» означает отказаться от успеха и материальных благ.
Страна: Россия
Жанр: комедия, музыка
Дата выхода в России: 13 июля 2023
В ролях: Николай Фоменко, Андрей Дидик, Светлана Бакулина, Егор Бакулин, Мария Лопатина, Максим Жаров, Алексей Фролов, Иван Жуков, Богдан Псел, Анастасия Башкирова
Режиссер: Алексей Рыбин
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