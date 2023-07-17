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Трейлер фильма "Джонни" (2023)

Трейлер фильма "Джонни" (2023)

Автор:
17 июля 2023 11:10
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Алексей Фролов   Егор Бакулин   Россия   фильм   комедии   Николай Фоменко   алексей рыбин   Андрей Дидик   светлана бакулина   Мария Лопатина   Максим Жаров   Иван Жуков   Богдан Псел   Анастасия Башкирова   2023   Музыка   
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Конец 1980-х. Молодой рок-музыкант сталкивается с разнообразными трудностями. Пройдя их, он остаётся собой, однако «остаться собой» означает отказаться от успеха и материальных благ.

Страна: Россия

Жанр: комедия, музыка

Дата выхода в России: 13 июля 2023

В ролях: Николай Фоменко, Андрей Дидик, Светлана Бакулина, Егор Бакулин, Мария Лопатина, Максим Жаров, Алексей Фролов, Иван Жуков, Богдан Псел, Анастасия Башкирова

Режиссер: Алексей Рыбин

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Алексей Фролов   Егор Бакулин   Россия   фильм   комедии   Николай Фоменко   алексей рыбин   Андрей Дидик   светлана бакулина   Мария Лопатина   Максим Жаров   Иван Жуков   Богдан Псел   Анастасия Башкирова   2023   Музыка   
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2  комментария
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17k
seller-k 3 минуты назад
Минимум двое из того времени лично знали Майкла. Режиссёр Алексей Рыбин из первого состава "Кино", а Николай Фоменко старый "Секретчик"
Очень надеюсь на хорошие впечатления. Будем посмотреть.
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ДедМаздай 2 часа назад
Годнота! Надо глянуть на досуге.
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