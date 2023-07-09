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Трейлер фильма "Пантафа — пожирательница душ" (2022)

Трейлер фильма "Пантафа — пожирательница душ" (2022)

Автор:
09 июля 2023 12:57
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Бетти Педрацци   фильм   ужасы   Эмануэле Скаринджи   Кася Смутняк   Грета Санти   Франческо Колелла   Марио Сгуэлья   Мауро Марино   Джузеппе Чедерна   Уго Де Чезаре   2022   
930
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Марта, бывшая танцовщица, переезжает со своей дочерью в горную деревушку Маланотте, неприветливую, полную странных суеверий. Уже в первую ночь к девочке во сне приходит призрак ужасной Пантафы, которая крадет ее дыхание. Марта принимает пугающие признания девочки за фантазию. Однако с каждым днем окружающая обстановка становится все более зловещей, и Марта уже сама не в состоянии отличить дневной кошмар от ночного морока.

Страна: Италия

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 6 июля 2023

В ролях: Кася Смутняк, Грета Санти, Франческо Колелла, Бетти Педрацци, Марио Сгуэлья, Мауро Марино, Джузеппе Чедерна, Уго Де Чезаре

Режиссер: Эмануэле Скаринджи

Источник:

Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Бетти Педрацци   фильм   ужасы   Эмануэле Скаринджи   Кася Смутняк   Грета Санти   Франческо Колелла   Марио Сгуэлья   Мауро Марино   Джузеппе Чедерна   Уго Де Чезаре   2022   
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max 16 минут назад
Кася Смутняк
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