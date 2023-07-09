Трейлер фильма "Пантафа — пожирательница душ" (2022)

Марта, бывшая танцовщица, переезжает со своей дочерью в горную деревушку Маланотте, неприветливую, полную странных суеверий. Уже в первую ночь к девочке во сне приходит призрак ужасной Пантафы, которая крадет ее дыхание. Марта принимает пугающие признания девочки за фантазию. Однако с каждым днем окружающая обстановка становится все более зловещей, и Марта уже сама не в состоянии отличить дневной кошмар от ночного морока.
Страна: Италия
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 6 июля 2023
В ролях: Кася Смутняк, Грета Санти, Франческо Колелла, Бетти Педрацци, Марио Сгуэлья, Мауро Марино, Джузеппе Чедерна, Уго Де Чезаре
Режиссер: Эмануэле Скаринджи
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