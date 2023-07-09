Трейлер фильма "Пантафа — пожирательница душ" (2022)

Марта, бывшая танцовщица, переезжает со своей дочерью в горную деревушку Маланотте, неприветливую, полную странных суеверий. Уже в первую ночь к девочке во сне приходит призрак ужасной Пантафы, которая крадет ее дыхание. Марта принимает пугающие признания девочки за фантазию. Однако с каждым днем окружающая обстановка становится все более зловещей, и Марта уже сама не в состоянии отличить дневной кошмар от ночного морока.