Трейлер фильма "Гипнотик" (2023)

Цель жизни детектива Дэнни Рурка — найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.