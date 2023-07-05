Трейлер фильма "Гипнотик" (2023)

Цель жизни детектива Дэнни Рурка — найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.
Страна: США
Жанр: боевик, детектив, триллер
Дата выхода в России: 6 июля 2023
В ролях: Бен Аффлек, Уильям Фихтнер, Алиса Брага, Джей Ди Пардо, Келли Фрай, Дайо Окенайи, Дерек Руссо, Джефф Фэйи, Хала Финли, Джеки Эрл Хэйли, Мелани Хоукинс, Зейн Холц, Бонни-Кэтлин Диссеполо, Эван Вайнс, Корина Кальдерон, Райан Мерфи, Никки Диксон, Рональд Джо Васкес, Кики Суки, Райан Рюисаки
Режиссер: Роберт Родригес
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Тема "пропавших или похищенных дочерей/жён" ещё с 90-х всегда "кормила" актёров "не первой свежести" .
Что Х. Форда, Б . Уиллиса, Л. Нисона, М. Гибсона и т.д. .