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Трейлер фильма "Гипнотик" (2023)

Трейлер фильма "Гипнотик" (2023)

Автор:
05 июля 2023 15:03
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Уильям Фихтнер   США   фильм   боевики   Джефф Фэйи   детективы   триллеры   Хала Финли   Бен Аффлек   Джей Ди Пардо   роберт родригес   Алиса Брага   Келли Фрай   Дайо Окенайи   Джеки Эрл Хэйли   Мелани Хоукинс   Зейн Холц   Бонни-Кэтлин Диссеполо   Эван Вайнс   Корина Кальдерон   райан мерфи   Никки Диксон   Рональд Джо Васкес   Кики Суки   Райан Рюисаки   Дерек Руссо   2023   
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Цель жизни детектива Дэнни Рурка — найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.

Страна: США

Жанр: боевик, детектив, триллер

Дата выхода в России: 6 июля 2023

В ролях: Бен Аффлек, Уильям Фихтнер, Алиса Брага, Джей Ди Пардо, Келли Фрай, Дайо Окенайи, Дерек Руссо, Джефф Фэйи, Хала Финли, Джеки Эрл Хэйли, Мелани Хоукинс, Зейн Холц, Бонни-Кэтлин Диссеполо, Эван Вайнс, Корина Кальдерон, Райан Мерфи, Никки Диксон, Рональд Джо Васкес, Кики Суки, Райан Рюисаки

Режиссер: Роберт Родригес

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Уильям Фихтнер   США   фильм   боевики   Джефф Фэйи   детективы   триллеры   Хала Финли   Бен Аффлек   Джей Ди Пардо   роберт родригес   Алиса Брага   Келли Фрай   Дайо Окенайи   Джеки Эрл Хэйли   Мелани Хоукинс   Зейн Холц   Бонни-Кэтлин Диссеполо   Эван Вайнс   Корина Кальдерон   райан мерфи   Никки Диксон   Рональд Джо Васкес   Кики Суки   Райан Рюисаки   Дерек Руссо   2023   
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4  комментария
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3k
· · Полчаса назад
Ну вот и Бен Аффлек пополнил отряд "боевых пенсионеров" .
Тема "пропавших или похищенных дочерей/жён" ещё с 90-х всегда "кормила" актёров "не первой свежести" .
Что Х. Форда, Б . Уиллиса, Л. Нисона, М. Гибсона и т.д. .
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16k
Элитный тигр 44 минуты назад
Давно на торрентах. Уже месяц назад посмотрел, фильм нормальный.
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10k
MUZSER Час назад
Уже пару месяцев лежит на торрентах( имхо не плохой фильм).
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7k
Echo 2 часа назад
Уже посмотрели, спасибо
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