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Трейлер фильма "Заклятье. Незаконченная глава" (2022)

Трейлер фильма "Заклятье. Незаконченная глава" (2022)

Автор:
05 июля 2023 14:20
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   Пол Уилкинз   Люк Мабли   Брендан Патрикс   Андреа Дэк   Роберт Портал   Мэтью Юре   Ховард Ли   Джаго Эрит   Эмма Джеймс   Лаура Эшкрофт   Луи Крюза   2022   Великобритания   
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Чтобы написать бестселлер и спасти свою карьеру, Гиллигер Грэм едет в старый семейный дом, где его отец, который когда-то был очень успешным писателем, умер при загадочных обстоятельствах много лет назад. Там Грэм находит старую рукопись — его незаконченный роман. Вскоре он понимает, что сам ничего лучше не напишет и решает заняться плагиатом, перенеся книгу в ноутбук.

Гиллигер не представляет, что таким образом вызвал демонов прошлого своего отца, победить которых он явно не в силах.

Страна: Великобритания

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 6 июля 2023

В ролях: Люк Мабли, Брендан Патрикс, Андреа Дэк, Роберт Портал, Мэтью Юре, Ховард Ли, Джаго Эрит, Эмма Джеймс, Лаура Эшкрофт, Луи Крюза

Режиссер:Пол Уилкинз

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   Пол Уилкинз   Люк Мабли   Брендан Патрикс   Андреа Дэк   Роберт Портал   Мэтью Юре   Ховард Ли   Джаго Эрит   Эмма Джеймс   Лаура Эшкрофт   Луи Крюза   2022   Великобритания   
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