Трейлер фильма "Заклятье. Незаконченная глава" (2022)

Чтобы написать бестселлер и спасти свою карьеру, Гиллигер Грэм едет в старый семейный дом, где его отец, который когда-то был очень успешным писателем, умер при загадочных обстоятельствах много лет назад. Там Грэм находит старую рукопись — его незаконченный роман. Вскоре он понимает, что сам ничего лучше не напишет и решает заняться плагиатом, перенеся книгу в ноутбук.
Гиллигер не представляет, что таким образом вызвал демонов прошлого своего отца, победить которых он явно не в силах.
Страна: Великобритания
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 6 июля 2023
В ролях: Люк Мабли, Брендан Патрикс, Андреа Дэк, Роберт Портал, Мэтью Юре, Ховард Ли, Джаго Эрит, Эмма Джеймс, Лаура Эшкрофт, Луи Крюза
Режиссер:Пол Уилкинз
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