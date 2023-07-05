Трейлер фильма "Заклятье. Незаконченная глава" (2022)

Чтобы написать бестселлер и спасти свою карьеру, Гиллигер Грэм едет в старый семейный дом, где его отец, который когда-то был очень успешным писателем, умер при загадочных обстоятельствах много лет назад. Там Грэм находит старую рукопись — его незаконченный роман. Вскоре он понимает, что сам ничего лучше не напишет и решает заняться плагиатом, перенеся книгу в ноутбук.