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Трейлер фильма "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде" (2022)

Трейлер фильма "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде" (2022)

Автор:
03 июля 2023 13:31
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франсуа Дамьен   Бенуа Мажимель   франция   Малик Бентала   Жером Коммандёр   фильм   комедии   приключения   Жозефина Жапи   Нильс Дюбос   Антуан Борд   Малик Бентала   Людовик Кольбо-Жюстен   Бельгия   2022   
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Выжив в одиночку на враждебном острове Вальверде, Джек Мимун после возвращения домой стал звездой телеэфира. В сопровождении своего амбициозного, но безрассудного менеджера Бруно, таинственной девушки Орели и непредсказуемого, обвешанного оружием наемника Жан-Марка, наши искатели приключений отправятся на невероятную охоту за сокровищами в джунглях острова тысячи опасностей.

Страна: Франция, Бельгия

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 29 июня 2023

В ролях: Малик Бентала, Жозефина Жапи, Жером Коммандёр, Франсуа Дамьен, Бенуа Мажимель, Нильс Дюбос, Антуан Борд

Режиссер: Малик Бентала, Людовик Кольбо-Жюстен

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франсуа Дамьен   Бенуа Мажимель   франция   Малик Бентала   Жером Коммандёр   фильм   комедии   приключения   Жозефина Жапи   Нильс Дюбос   Антуан Борд   Малик Бентала   Людовик Кольбо-Жюстен   Бельгия   2022   
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Головасыр коричнештанник 2 часа назад
28 лайков ждём. странная рубрика, которая ни кому тут не нужна, но она есть )
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