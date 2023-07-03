Трейлер фильма "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде" (2022)

Выжив в одиночку на враждебном острове Вальверде, Джек Мимун после возвращения домой стал звездой телеэфира. В сопровождении своего амбициозного, но безрассудного менеджера Бруно, таинственной девушки Орели и непредсказуемого, обвешанного оружием наемника Жан-Марка, наши искатели приключений отправятся на невероятную охоту за сокровищами в джунглях острова тысячи опасностей.
Страна: Франция, Бельгия
Жанр: комедия, приключения
Дата выхода в России: 29 июня 2023
В ролях: Малик Бентала, Жозефина Жапи, Жером Коммандёр, Франсуа Дамьен, Бенуа Мажимель, Нильс Дюбос, Антуан Борд
Режиссер: Малик Бентала, Людовик Кольбо-Жюстен
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