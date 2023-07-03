Трейлер фильма "Мэгги Мур(ы)" (2022)

Странные события творятся в пыльном городке среди пустыни, в котором никогда ничего не происходит. Начальник полиции озадачен убийствами двух женщин с одинаковым именем.
Страна: США
Жанр: триллер, детектив, криминал
Дата выхода в России: 29 июня 2023
В ролях: Джон Хэмм, Тина Фей, Эллисон Данбар, Кристофер Денэм, Тейт Эллингтон, Хэппи Андерсон, Уна Рош, Дерек Баско, Сьюэлл Уитни, Кристофер Криза, Мицах Шток, Питер Дисет, Ник Мохаммед, Ричард Липперт, Николас Азарян, Бобби Киттен, Рони Гева, Брайант Кэрролл, Кристин К. Берг, Клэр Хинкли, Джон Форбс
Режиссер: Джон Слэттери
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