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Трейлер фильма "Больше, чем люди" (2022)

Трейлер фильма "Больше, чем люди" (2022)

Автор:
01 июля 2023 13:20
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   фантастика   Эйприл Маллен   Алисия Санс   Майко Нгуен   Маса Лиздек   Кристин Эл Нгуен   Эмманюэль Кабонго   Саманта Хелт   Виенна Хехир   Мерседес Леггетт   Китан Криш   Заррин Дарнелл-Мартин   Патрик Стивенсон   Джейсон Чан   Дерик Агеманг   Конрад Коутс   Вон Флорес   Фоде Бангура   Симу Лю   Робби Амелл   джордана брюстер   2022   Канада   Сэм Уортингтон   
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Недалекое будущее. Человечество, презрев законы бытия, избавилось от страха потери близких. Теперь есть андроиды, способные воспроизвести облик любимых людей. Фэй недавно потеряла мужа и решила воспользоваться достижением цивилизации. Однако, агент по надзору за интеллектом машин замечает нестандартное поведение ее андроида. Что это? Непостижимая игра искусственного разума или страстное желание стать человеком и завоевать сердце Фэй?

Страна: Канада

Жанр: фантастика, триллер

Дата выхода в России: 29 июня 2023

В ролях: Робби Амелл, Джордана Брюстер, Симу Лю, Сэм Уортингтон, Алисия Санс, Майко Нгуен, Маса Лиздек, Кристин Эл Нгуен, Эмманюэль Кабонго, Саманта Хелт, Виенна Хехир, Мерседес Леггетт, Китан Криш, Заррин Дарнелл-Мартин, Патрик Стивенсон, Джейсон Чан, Дерик Агеманг, Конрад Коутс, Вон Флорес, Фоде Бангура

Режиссер: Эйприл Маллен

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   триллеры   фантастика   Эйприл Маллен   Алисия Санс   Майко Нгуен   Маса Лиздек   Кристин Эл Нгуен   Эмманюэль Кабонго   Саманта Хелт   Виенна Хехир   Мерседес Леггетт   Китан Криш   Заррин Дарнелл-Мартин   Патрик Стивенсон   Джейсон Чан   Дерик Агеманг   Конрад Коутс   Вон Флорес   Фоде Бангура   Симу Лю   Робби Амелл   джордана брюстер   2022   Канада   Сэм Уортингтон   
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Александр 16 минут назад
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