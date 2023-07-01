Трейлер фильма "Больше, чем люди" (2022)

Недалекое будущее. Человечество, презрев законы бытия, избавилось от страха потери близких. Теперь есть андроиды, способные воспроизвести облик любимых людей. Фэй недавно потеряла мужа и решила воспользоваться достижением цивилизации. Однако, агент по надзору за интеллектом машин замечает нестандартное поведение ее андроида. Что это? Непостижимая игра искусственного разума или страстное желание стать человеком и завоевать сердце Фэй?
Страна: Канада
Жанр: фантастика, триллер
Дата выхода в России: 29 июня 2023
В ролях: Робби Амелл, Джордана Брюстер, Симу Лю, Сэм Уортингтон, Алисия Санс, Майко Нгуен, Маса Лиздек, Кристин Эл Нгуен, Эмманюэль Кабонго, Саманта Хелт, Виенна Хехир, Мерседес Леггетт, Китан Криш, Заррин Дарнелл-Мартин, Патрик Стивенсон, Джейсон Чан, Дерик Агеманг, Конрад Коутс, Вон Флорес, Фоде Бангура
Режиссер: Эйприл Маллен
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