Трейлер фильма "Больше, чем люди" (2022)

Недалекое будущее. Человечество, презрев законы бытия, избавилось от страха потери близких. Теперь есть андроиды, способные воспроизвести облик любимых людей. Фэй недавно потеряла мужа и решила воспользоваться достижением цивилизации. Однако, агент по надзору за интеллектом машин замечает нестандартное поведение ее андроида. Что это? Непостижимая игра искусственного разума или страстное желание стать человеком и завоевать сердце Фэй?