Трейлер фильма "Восставшая из ада" (2022)

После самоубийства матери Элли возвращается в родной дом. Девушка разбирает вещи и мучается чувством вины, что бросила мать и не общалась с ней, и начинает явственно ощущать присутствие покойной. Когда она получает предложение поработать несколько дней сиделкой у парализованной женщины, пока ту не заберут в больницу, то с радостью хватается за возможность уехать из дома. Элли приступает к работе, даже не подозревая, что её подопечная одержима демоном.
Страна: США
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 29 июня 2023
В ролях: Сара Грей, Мег Фостер, Мина Сувари, Шерман Огастус, Сара Дюмон, Алексис Нэпп, Кайлани Кнапп, Дженнифер Сильверстайн, Ким Кендалл, Джонни Лэнд, Антуанетта ван Клингерен, Джиджи Пелузо, Джейлин Баффкин, Ниа Коуарт, Трой Джеймс
Режиссер: Кевин Льюис
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