Трейлер фильма "Восставшая из ада" (2022)

После самоубийства матери Элли возвращается в родной дом. Девушка разбирает вещи и мучается чувством вины, что бросила мать и не общалась с ней, и начинает явственно ощущать присутствие покойной. Когда она получает предложение поработать несколько дней сиделкой у парализованной женщины, пока ту не заберут в больницу, то с радостью хватается за возможность уехать из дома. Элли приступает к работе, даже не подозревая, что её подопечная одержима демоном.