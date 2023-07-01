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Трейлер фильма "Восставшая из ада" (2022)

Трейлер фильма "Восставшая из ада" (2022)

Автор:
01 июля 2023 13:15
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джейлин Баффкин   США   Мина Сувари   фильм   Кевин Льюис   Сара Грей   Мег Фостер   Шерман Огастус   Сара Дюмон   Алексис Нэпп   Кайлани Кнапп   Дженнифер Сильверстайн   Ким Кендалл   ужасы   Джонни Лэнд   Антуанетта ван Клингерен   Джиджи Пелузо   Ниа Коуарт   Трой Джеймс   2022   
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После самоубийства матери Элли возвращается в родной дом. Девушка разбирает вещи и мучается чувством вины, что бросила мать и не общалась с ней, и начинает явственно ощущать присутствие покойной. Когда она получает предложение поработать несколько дней сиделкой у парализованной женщины, пока ту не заберут в больницу, то с радостью хватается за возможность уехать из дома. Элли приступает к работе, даже не подозревая, что её подопечная одержима демоном.

Страна: США

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 29 июня 2023

В ролях: Сара Грей, Мег Фостер, Мина Сувари, Шерман Огастус, Сара Дюмон, Алексис Нэпп, Кайлани Кнапп, Дженнифер Сильверстайн, Ким Кендалл, Джонни Лэнд, Антуанетта ван Клингерен, Джиджи Пелузо, Джейлин Баффкин, Ниа Коуарт, Трой Джеймс

Режиссер: Кевин Льюис

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Джейлин Баффкин   США   Мина Сувари   фильм   Кевин Льюис   Сара Грей   Мег Фостер   Шерман Огастус   Сара Дюмон   Алексис Нэпп   Кайлани Кнапп   Дженнифер Сильверстайн   Ким Кендалл   ужасы   Джонни Лэнд   Антуанетта ван Клингерен   Джиджи Пелузо   Ниа Коуарт   Трой Джеймс   2022   
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Александр 11 минут назад
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