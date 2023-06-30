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Трейлер фильма "(Не)идеальные роботы" (2023)

Трейлер фильма "(Не)идеальные роботы" (2023)

Автор:
30 июня 2023 14:50
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   шейлин вудли   Джекамо Базелл   Ричард Липперт   Каспер Кристенсен   Энтони Хайнс   Челси Эдмундсон   Эмануэла Постаккини   Дэвид Грант Райт   Кэйси Мессер   Хэнк Роджерсон   Пол Юревич   фильм   Лесли Флемминг   Ник Вулф   Дэни Пэйн   Дэниел Джей Кокс   Кейт Херман   Пол Руст   Чарльз Гришам   Кевин Фостер   комедии   мелодрамы   фантастика   Джек Уайтхолл   2023   
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Чарльз — ловелас, Элэйн — охотница за деньгами состоятельных мужчин. Чтобы эффективнее достигать своих целей, они незаконным путем покупают себе роботов-двойников, которые делают за них всю предварительную работу по соблазнению клиентов. Однажды их пути пересекаются. Когда каждый должен получить свое (Чарльз — ночь любви, а Элэйн — деньги), отлаженная система дает сбой.

Их копии влюбляются друг в друга и решают сбежать. Чтобы не оказаться за решёткой, Элэйн и Чарльзу придется объединиться и отправиться в погоню за своими двойниками-роботами.

Страна: США

Жанр: комедия, мелодрама, фантастика

Дата выхода в России: 29 июня 2023

В ролях: Шейлин Вудли, Джек Уайтхолл, Челси Эдмундсон, Ричард Липперт, Эмануэла Постаккини, Дэвид Грант Райт, Кэйси Мессер, Джекамо Базелл, Хэнк Роджерсон, Пол Юревич, Лесли Флемминг, Ник Вулф, Дэни Пэйн, Дэниел Джей Кокс, Кейт Херман, Пол Руст, Чарльз Гришам, Кевин Фостер

Режиссер: Каспер Кристенсен, Энтони Хайнс

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   шейлин вудли   Джекамо Базелл   Ричард Липперт   Каспер Кристенсен   Энтони Хайнс   Челси Эдмундсон   Эмануэла Постаккини   Дэвид Грант Райт   Кэйси Мессер   Хэнк Роджерсон   Пол Юревич   фильм   Лесли Флемминг   Ник Вулф   Дэни Пэйн   Дэниел Джей Кокс   Кейт Херман   Пол Руст   Чарльз Гришам   Кевин Фостер   комедии   мелодрамы   фантастика   Джек Уайтхолл   2023   
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2  комментария
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AzuveR 2 часа назад
На роль Элэйн ,могли бы найти актрису посимпатичней . Моё личное мнение.
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