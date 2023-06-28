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Трейлер мультфильма "Зверогонщики" (2023)

Трейлер мультфильма "Зверогонщики" (2023)

Автор:
28 июня 2023 14:27
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   джон клиз   США   Росс Венокур   Джимми О Ян   Шэрон Хорган   хлоя беннет   Лиза Лу   мультфильм   комедии   семейный   Кэтрин Тэйт   Великобритания   Джей Кэй Симмонс   2023   
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Ралли «Шёлковый путь» — уникальнейшая гонка. Предельные скорости, разнообразнейшие ландшафты и только лучшие зверогонщики мира. Правда, это не относится к лори Жи, милому пушистому зверьку с большими глазами и добрым сердцем. Ему не везёт на гонках, но он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великвалепного, чтобы спасти свой дом.

Его соперники — млекопитающие и земноводные — тоже рьяно мечтают о победе и готовы на всё, чтобы оказаться на финише первыми.


Страна: США, Великобритания

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 23 июня 2023

Роли озвучивали: Джимми О Ян, Джон Клиз, Джей Кэй Симмонс, Шэрон Хорган, Кэтрин Тэйт, Хлоя Беннет, Лиза Лу

Режиссер: Росс Венокур

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   джон клиз   США   Росс Венокур   Джимми О Ян   Шэрон Хорган   хлоя беннет   Лиза Лу   мультфильм   комедии   семейный   Кэтрин Тэйт   Великобритания   Джей Кэй Симмонс   2023   
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