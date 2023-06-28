Трейлер мультфильма "Зверогонщики" (2023)



Ралли «Шёлковый путь» — уникальнейшая гонка. Предельные скорости, разнообразнейшие ландшафты и только лучшие зверогонщики мира. Правда, это не относится к лори Жи, милому пушистому зверьку с большими глазами и добрым сердцем. Ему не везёт на гонках, но он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великвалепного, чтобы спасти свой дом.