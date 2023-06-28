Трейлер мультфильма "Зверогонщики" (2023)

Ралли «Шёлковый путь» — уникальнейшая гонка. Предельные скорости, разнообразнейшие ландшафты и только лучшие зверогонщики мира. Правда, это не относится к лори Жи, милому пушистому зверьку с большими глазами и добрым сердцем. Ему не везёт на гонках, но он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великвалепного, чтобы спасти свой дом.
Его соперники — млекопитающие и земноводные — тоже рьяно мечтают о победе и готовы на всё, чтобы оказаться на финише первыми.
Страна: США, Великобритания
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 23 июня 2023
Роли озвучивали: Джимми О Ян, Джон Клиз, Джей Кэй Симмонс, Шэрон Хорган, Кэтрин Тэйт, Хлоя Беннет, Лиза Лу
Режиссер: Росс Венокур
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