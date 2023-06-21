Трейлер фильма "Не буди во мне киллера" (2023)

Беспощадный киллер во время одного из заданий внезапно теряет сознание. И теперь его мутит от одного вида крови. Рабочий график, расписанный на год вперед, летит ко всем чертям. Босс и жена в ярости — мужчина должен зарабатывать. На помощь внезапно приходят соседи. Им в колл-центр как раз требуются добрые и отзывчивые люди, способные убедить любого клиента.
Страна: Франция, Бельгия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 15 июня 2023
В ролях: Франсуа Дамьен, Вильям Лебгиль, Лаура Фельпен, Ванесса Паради, Брюно Подалидес, Алисия Ава, Люсиль де ла Морена, Дженти Каме
Режиссер: Сесилия Руо
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