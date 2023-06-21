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Трейлер фильма "Не буди во мне киллера" (2023)

Трейлер фильма "Не буди во мне киллера" (2023)

Автор:
21 июня 2023 13:31
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франсуа Дамьен   франция   Сесилия Руо   Вильям Лебгиль   Лаура Фельпен   Ванесса Паради   Люсиль де ла Морена   Дженти Каме   фильм   комедии   Алисия Ава   Брюно Подалидес   Бельгия   2023   
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Беспощадный киллер во время одного из заданий внезапно теряет сознание. И теперь его мутит от одного вида крови. Рабочий график, расписанный на год вперед, летит ко всем чертям. Босс и жена в ярости — мужчина должен зарабатывать. На помощь внезапно приходят соседи. Им в колл-центр как раз требуются добрые и отзывчивые люди, способные убедить любого клиента.

Страна: Франция, Бельгия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 15 июня 2023

В ролях: Франсуа Дамьен, Вильям Лебгиль, Лаура Фельпен, Ванесса Паради, Брюно Подалидес, Алисия Ава, Люсиль де ла Морена, Дженти Каме

Режиссер: Сесилия Руо

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Франсуа Дамьен   франция   Сесилия Руо   Вильям Лебгиль   Лаура Фельпен   Ванесса Паради   Люсиль де ла Морена   Дженти Каме   фильм   комедии   Алисия Ава   Брюно Подалидес   Бельгия   2023   
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