Трейлер фильма "На пороге смерти" (2022)

После загадочного самоубийства жены Мануэль ведет себя отрешенно, словно подчиняясь чьей-то неведомой воле. Сын, опасаясь за здоровье отца, перевозит его в свою семью, что вызывает неоднозначную реакцию домочадцев. Внучка Мануэля полна нежности и заботы, а его невестка видит в нем исчадие ада. Когда жара, парализующая город, достигает апогея, Мануэль предрекает семейству скорую смерть.