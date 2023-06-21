Трейлер фильма "На пороге смерти" (2022)

После загадочного самоубийства жены Мануэль ведет себя отрешенно, словно подчиняясь чьей-то неведомой воле. Сын, опасаясь за здоровье отца, перевозит его в свою семью, что вызывает неоднозначную реакцию домочадцев. Внучка Мануэля полна нежности и заботы, а его невестка видит в нем исчадие ада. Когда жара, парализующая город, достигает апогея, Мануэль предрекает семейству скорую смерть.
Страна: Испания
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 15 июня 2023
В ролях: Сорион Эгилеор, Паула Гальего, Густаво Сальмерон, Ирене Анула, Хоселе Роман, Хосе Ториха, Лоне Флеминг, Мануэль де Блас, Хуан Аседо, Анхела Лопес Гамональ
Режиссер: Рауль Сересо, Фернандо Гонсалес-Гомес
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