FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11807 постов • 1231 подписчик подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "На пороге смерти" (2022)

Трейлер фильма "На пороге смерти" (2022)

Автор:
21 июня 2023 12:35
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Рауль Сересо   Фернандо Гонсалес-Гомес   Паула Гальего   Густаво Сальмерон   Ирене Анула   Хоселе Роман   Лоне Флеминг   Мануэль де Блас   Хуан Аседо   Анхела Лопес Гамональ   Хосе Ториха   фильм   ужасы   Испания   2022   Сорион Эгилеор   
838
1
1

После загадочного самоубийства жены Мануэль ведет себя отрешенно, словно подчиняясь чьей-то неведомой воле. Сын, опасаясь за здоровье отца, перевозит его в свою семью, что вызывает неоднозначную реакцию домочадцев. Внучка Мануэля полна нежности и заботы, а его невестка видит в нем исчадие ада. Когда жара, парализующая город, достигает апогея, Мануэль предрекает семейству скорую смерть.

Страна: Испания

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 15 июня 2023

В ролях: Сорион Эгилеор, Паула Гальего, Густаво Сальмерон, Ирене Анула, Хоселе Роман, Хосе Ториха, Лоне Флеминг, Мануэль де Блас, Хуан Аседо, Анхела Лопес Гамональ

Режиссер: Рауль Сересо, Фернандо Гонсалес-Гомес

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Рауль Сересо   Фернандо Гонсалес-Гомес   Паула Гальего   Густаво Сальмерон   Ирене Анула   Хоселе Роман   Лоне Флеминг   Мануэль де Блас   Хуан Аседо   Анхела Лопес Гамональ   Хосе Ториха   фильм   ужасы   Испания   2022   Сорион Эгилеор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283572



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Катались на сапах и попали в тягун
Катались на сапах и попали в тягун
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот это поворот

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#машина#животные#авто аварии#история#новости#Жизнь#Приколы#маразм
#в мире#фото#интересно#аварии#Автовсячина#фильм#позитив#дети#улыбнуло#девушки
#автомобили#автомир#Прикол#ДТП#кино#забавно#США#истории#подборка#Еда

На что жалуетесь?

Вернуться