Трейлер фильма "Кровь за кровь" (2023)

Бывший снайпер элитных спецслужб Райан всю жизнь любил одну женщину и ради спасения их сына решился на дерзкое ограбление. Теперь он вне закона, но криминальный мир будет играть по его правилам.
Страна: Австралия
Жанр: драма, криминал, триллер
Дата выхода в России: 15 июня 2022
В ролях: Сэм Уортингтон, Гилберт Брэдман, Фиби Тонкин, Мэтью Нэйбл, Джереми Линдсей Тейлор, Сьюзи Портер, Георг Хоувардас, Сэм Коттон, Сэм Парсонс, Тристан Го, Дэмиен Страутос, Джулиан Марун, Эдвард Кармоди, Элисон МакГирр, Брэд МакМюррей, Рэйчел Бьяццо, Дариус Уильямс, Итэн Пьюз, Алекс Мэлоун
Режиссер: Мэтью Нэйбл
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