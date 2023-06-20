FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11803 поста • 1231 подписчик подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Кровь за кровь" (2023)

Трейлер фильма "Кровь за кровь" (2023)

Автор:
20 июня 2023 12:27
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мэтью Нэйбл   Гилберт Брэдман   Джулиан Марун   Фиби тонкин   Джереми Линдсей Тейлор   Георг Хоувардас   Сэм Коттон   Сэм Парсонс   Тристан Го   Дэмиен Страутос   Эдвард Кармоди   Элисон МакГирр   Брэд МакМюррей   Дариус Уильямс   Итэн Пьюз   Алекс Мэлоун   Рэйчел Бьяццо   фильм   драмы   триллеры   Мэтью Нэйбл   криминальный   Австралия   2023   Сьюзи Портер   Сэм Уортингтон   
831
1
1

Бывший снайпер элитных спецслужб Райан всю жизнь любил одну женщину и ради спасения их сына решился на дерзкое ограбление. Теперь он вне закона, но криминальный мир будет играть по его правилам.

Страна: Австралия

Жанр: драма, криминал, триллер

Дата выхода в России: 15 июня 2022

В ролях: Сэм Уортингтон, Гилберт Брэдман, Фиби Тонкин, Мэтью Нэйбл, Джереми Линдсей Тейлор, Сьюзи Портер, Георг Хоувардас, Сэм Коттон, Сэм Парсонс, Тристан Го, Дэмиен Страутос, Джулиан Марун, Эдвард Кармоди, Элисон МакГирр, Брэд МакМюррей, Рэйчел Бьяццо, Дариус Уильямс, Итэн Пьюз, Алекс Мэлоун

Режиссер: Мэтью Нэйбл

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 5.3

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мэтью Нэйбл   Гилберт Брэдман   Джулиан Марун   Фиби тонкин   Джереми Линдсей Тейлор   Георг Хоувардас   Сэм Коттон   Сэм Парсонс   Тристан Го   Дэмиен Страутос   Эдвард Кармоди   Элисон МакГирр   Брэд МакМюррей   Дариус Уильямс   Итэн Пьюз   Алекс Мэлоун   Рэйчел Бьяццо   фильм   драмы   триллеры   Мэтью Нэйбл   криминальный   Австралия   2023   Сьюзи Портер   Сэм Уортингтон   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283580



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#машина#Прикол#животные#США#улыбнуло#кино#картинки#СССР
#люди#автомир#интересно#аварии#забавно#Автовсячина#история#Еда#комментарии#подборка
#фото#Юмор#ДТП#авто аварии#позитив#новости#дети#истории#Приколы#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться