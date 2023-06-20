Трейлер фильма "Король-львенок" (2022)

Львёнок по кличке Кинг сбегает из клетки при перевозке в аэропорту и прячется в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают вернуть короля-львёнка в Африку и сбегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света.
Страна: Франция, Бельгия
Жанр: семейный
Дата выхода в России: 15 июня 2022
В ролях: Жерар Дармон, Лу Ламбрешт, Лео Лорлек, Тибо де Монталамбер, Клементина Баэр, Мариус Бливе, Артюс, Лоран Бато, Мари-Сона Конде, Вероника Буланже, Лоран Боден, Родольф Санд, Пьер Леон Люно, Николя Юльман, Лоранс Фаселина, Александра Ворийон
Режиссер: Давид Моро
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