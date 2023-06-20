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Трейлер фильма "Король-львенок" (2022)

Трейлер фильма "Король-львенок" (2022)

Автор:
20 июня 2023 12:03
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Мари-Сона Конде   Жерар Дармон   Артюс   фильм   семейный   Бельгия   2022   Лу Ламбрешт   Давид Моро   Лео Лорлек   Тибо де Монталамбер   Клементина Баэр   Мариус Бливе   Лоран Бато   Вероника Буланже   Лоран Боден   Родольф Санд   Пьер Леон Люно   Николя Юльман   Лоранс Фаселина   Александра Ворийон   
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Львёнок по кличке Кинг сбегает из клетки при перевозке в аэропорту и прячется в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают вернуть короля-львёнка в Африку и сбегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света.

Страна: Франция, Бельгия

Жанр: семейный

Дата выхода в России: 15 июня 2022

В ролях: Жерар Дармон, Лу Ламбрешт, Лео Лорлек, Тибо де Монталамбер, Клементина Баэр, Мариус Бливе, Артюс, Лоран Бато, Мари-Сона Конде, Вероника Буланже, Лоран Боден, Родольф Санд, Пьер Леон Люно, Николя Юльман, Лоранс Фаселина, Александра Ворийон

Режиссер: Давид Моро

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 5.7

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   франция   Мари-Сона Конде   Жерар Дармон   Артюс   фильм   семейный   Бельгия   2022   Лу Ламбрешт   Давид Моро   Лео Лорлек   Тибо де Монталамбер   Клементина Баэр   Мариус Бливе   Лоран Бато   Вероника Буланже   Лоран Боден   Родольф Санд   Пьер Леон Люно   Николя Юльман   Лоранс Фаселина   Александра Ворийон   
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